Ramadan 2022 : L’ambassade de Chine renforce les liens entre les musulmans burkinabè et chinois à travers un don

Le chargé d’affaire de l’ambassade de Chine Wang Wenzhang a effectué une visite de courtoisie à la Fédération des Associations Islamiques du Burkina (FAIB), ce vendredi 29 avril 2022. Une remise de don était une des causes de cette visite.

Depuis maintenant une trentaine de jours, les fidèles musulmans sont dans le mois de ramadan. Un mois marqué par le carême. C’est le moment d’implorer la clémence d’ALLAH et demander beaucoup de bénédictions.

Les bonnes volontés multiplient les dons au profit des plus proches. C’est dans cet élan de bonne volonté que l’ambassade de Chine s’est dépêchée à la Fédération des Associations Islamiques du Burkina (FAIB), ce vendredi 29 avril 2022 pour faire preuve de générosité et renforcer les liens entre les musulmans du Burkina Faso et ceux de la Chine.

« Nous sommes venus aujourd’hui pour exprimer notre solidarité et notre fraternité avec la fédération et aussi avec nos amis burkinabè à travers un petit don pour faire voir notre volonté d’être à côté de la famille burkinabè pour qu’on puisse retrouver la paix et la stabilité » a laissé entendre Le chargé d’affaire de l’ambassade de Chine Wang Wenzhang.

Environ deux tonnes de riz, de petits mils, de sucres étaient entre autres les composantes de ce don. Vous pouvez déjà deviner les sentiments des membres de la FAIB après avoir bénéficié de ces dons.

« Nous sommes très satisfaits d’abord pour le geste qu’ils ont fait à la fédération, nous leur disons merci. En plus de ça, ils nous ont donné beaucoup d’informations sur la coopération entre la Chine et le Burkina Faso, particulièrement avec les futures relations entre les musulmans du Burkina Faso et ceux de la Chine. Cela nous va tout droit au cœur », a relaté El Hadj Moussa Kouanda, président de la Fédération des Associations Islamiques du Burkina Faso.



« Qui donne reçoit« , dit-on. En ce sens, les membres de la fédération avec ce don de la Chine eux aussi à leur tour entendent faire parler leur cœur en faisant don aux personnes démunies, pour les accompagner dans ces derniers instants de jeûne.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

