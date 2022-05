Crise en Ukraine : Macron a demandé à Poutine de «permettre la poursuite des évacuations de l’usine d’Azovstal»

0 Partages Partager Twitter

Emmanuel Macron a exprimé sa «profonde préoccupation» pour les évacuations des rescapés de Marioupol. Il a renouvelé son exigence de cessez-le-feu. Le dirigeant de la Fédération de Russie a souligné que « l’Occident pourrait aider à arrêter ces atrocités en arrêtant la fourniture d’armes à l’Ukraine».

C’était leur premier échange depuis le 29 mars. La conversation téléphonique entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine qui a duré 2h10, intervient à la suite de la discussion téléphonique qu’a eue samedi le chef de l’État français avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, plus de deux mois après l’invasion de son pays par l’armée russe. Le président français a renouvelé son exigence de cessez-le-feu.

Fournitures d’armes à l’Ukraine. Pour le président de la Fédération de Russie, « l’Occident pourrait aider à arrêter ces atrocités en exerçant une influence appropriée sur les autorités de Kiev, ainsi qu’en arrêtant la fourniture d’armes à l’Ukraine », selon un communiqué du Kremlin, alors que la France a décidé samedi de « renforcer » l’envoi de matériel militaire à l’Ukraine ainsi que son aide humanitaire, qui s’élève jusqu’à présent à « plus de 615 tonnes d’équipement acheminés » dans ce pays.

Evacuations. Emmanuel Macron a exprimé sa profonde préoccupation concernant Marioupol et la situation dans le Donbass ‚et appelé la Russie à permettre la poursuite des évacuations de l’usine d’Azovstal entamées ces derniers jours, en coordination avec les acteurs humanitaires et en laissant le choix aux évacués de leur destination, conformément au droit international humanitaire. Ce mardi, une centaine de rescapés de Marioupol sont arrivés à Zaporijia alors que la Russie a lancé« un puissant assaut », appuyé par des chars et de l’infanterie contre le secteur de l’aciérie, dernier foyer de résistance ukrainienne à Marioupol.

Sécurité alimentaire. « La situation en la matière est compliquée principalement en raison des sanctions des pays occidentaux» contre la Russie, a avancé le président de la Fédération du Russie. Emmanuel Macron a réaffirmé sa disponibilité à travailler avec les organisations internationales compétentes pour contribuer à lever le blocus russe des exportations de denrées alimentaires ukrainiennes par la mer Noire au regard de ses conséquences sur la sécurité alimentaire mondiale.

Pourparlers de paix. Le président français a appelé la Russie à être à la hauteur de ses responsabilités de membre permanent du Conseil de sécurité en mettant un terme à cette agression dévastatrice. Son homologue russe a avancé que malgré « l’incohérence et le manque de préparation de Kiev pour un travail sérieux, la partie russe est toujours ouverte au dialogue » afin de trouver une issue au conflit.

Crimes de guerre. Les présidents français et russe, qui s’étaient entretenus à de nombreuses reprises – près de 20 fois depuis décembre 2021 dont huit fois depuis le début de la guerre le 24 février -, n’ont pas échangé depuis la découverte du massacre de Boutcha début avril.

Qualifiant d’« insoutenables » les images des nombreux cadavres découverts dans cette ville du nord-ouest de Kiev après le retrait de l’armée de Moscou, Emmanuel Macron avait affirmé que les autorités russes devraient « répondre de ces crimes ». Ce mardi, Vladimir Poutine a accusé les forces ukrainiennes de commettre des crimes de guerre et l’Union européenne de les « ignorer ».

Poutine a félicité Macron pour sa réélection. Le 25 avril, Vladimir Poutine avait adressé ses félicitations à Emmanuel Macron réélu la veille, en lui souhaitant du « succès » pour son nouveau mandat et « une bonne santé ». Le président français a expliqué à plusieurs reprises avoir appelé l’homme fort du Kremlin avec l’assentiment préalable de Volodymyr Zelensky, qu’il était allé voir à Kiev après sa rencontre avec Vladimir Poutine à Moscou le 7 février pour tenter d’éviter l’invasion.

Ces échanges, qui ont été critiqués par le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, ont permis à Emmanuel Macron « de rester au contact », ce qui « n’est pas une preuve ni de complaisance, ni de faiblesse », avait expliqué l’Elysée en mars.

Source : Le Parisien

