Primature au Burkina Faso : Le nouveau secrétaire général installé

Ce mardi 3 mai 2022, à la primature à Ouagadougou, Abdoul Salam Gampiné a pris fonction en tant que nouveau secrétaire général. Il remplace à ce poste Yvonne Rouamba/Guigma secrétaire général sortante. La cérémonie de passation de charge a été présidée par Mwin-nog-ti Luc Hien le directeur de cabinet de la primature.

« Durant un peu plus de deux ans nous avons pu ensemble engranger des résultats forts appréciables. Je retiens la mise en œuvre d’outils existants et l’élaboration d’autres dans l’optique de la planification et le suivi des programmes d’actions des ministères », c’est à travers ces propos que Yvonne Rouamba/Guigma a entamé son discours de passation de charge.

Avant de céder sa place, elle a émis le souhait que l’équipe accompagne son successeur dans les chantiers auxquels il fera face. Elle a également appelé « les serviteurs de l’état » et les agents de la fonction publique à travailler, et à être plus accessible.

« Ce n’est pas parce que notre interlocuteur ne maitrise pas la langue de Molière qu’il ne faut pas lui accorder beaucoup d’attention. Au contraire, nous pouvons en apprendre beaucoup d’eux et surtout nous devons les servir et donc être très attentifs», a soulevé Yvonne Rouamba/Guigma. Avant d’ajouter que ce constat n’est pas observé partout dans les services.

Exécuter la feuille de route de la transition

Par ailleurs, Abdoul Salam Gampiné, le SG entrant, a rassuré son prédécesseur quant à la continuité des tâches et la capitalisation des acquis déjà engrangés. A l’écouter, son mandat sera placé sous le management participatif dans le but de relever les différents challenges. Et exécuter par ricochet, la feuille de route de la transition.

« Le 04 avril, si je me rappelle bien son excellence Mr le premier ministre devant l’assemblée législative présentait la feuille de route de la transition. Cette feuille de route comporte plusieurs priorités entre autres la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, le rétablissement de l’intégrité territoriale, la réponse à la crise humanitaire », a-t-il relevé.

En somme, Abdoul Salam Gampiné a soutenu attendre de ses collaborateurs « de l’engagement, du dévouement, de la disponibilité et surtout l’esprit de sacrifice ».

Le président de cérémonie de passation de charge, Mwin-nog-ti Luc Hien a félicité et remercié la SG sortant pour son dynamisme et son travail abattu. Pour ce qui concerne le SG entrant, il a réaffirmé sa disponibilité à l’accompagner dans ses nouvelles fonctions.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

