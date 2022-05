Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : Poser des gestes de gentillesse !

0 Partages Partager Twitter

En prélude à la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge prévue pour le 8 mai, la Croix-Rouge Burkinabè a fait le bilan de ses activités ce jeudi 5 mai 2022 à Ouagadougou.

Le monde entier célébra le 8 mai prochain la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Denis Bakyono, président de la Croix-Rouge Burkinabè, a fait savoir que cette date est importante pour les membres, les partenaires, les volontaires et les personnels de la Croix-Rouge à travers le monde entier.

Il a rappelé que cette date du 8 mai fait allusion à la naissance d’Henry Dunant, co-fondateur en 1863 du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

« Nous célébrons la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge afin de saluer le dévouement, la compassion, le courage et les contributions de millions de volontaires qui fournissent de l’aide, des soins et des services vitaux aux personnes de leurs communautés », a indiqué Denis Bakyono. Cette année, le thème est « soyons aimables » avec tous.

A écouter le président de la Croix-Rouge Burkinabè, c’est une interpellation à faire preuve de bonté envers les autres. Au regard de l’insécurité et les défis humanitaires, il a invité l’ensemble de la population à propager la gentillesse.

La gentillesse engendre la gentillesse.

« Nous ne devons pas oublier de montrer de l’affection pour les autres. Bien qu’ils puissent nous sembler petits, ces actes peuvent faire une énorme différence pour les personnes que nous aidons. La gentillesse engendre la gentillesse. Elles contribuent à faire tourner le monde. Et ces petites actions finissent par avoir un impact mondial massif », a-t-il souligné.

Pour cette commémoration du 8 mai 2022, au programme il s’agit, entre autres, des journalistes qui ont été formés aux premiers secours, un don de sang est organisé, un dépistage gratuit pour les personnes âgées, un don aux personnes déplacées internes composé de 800 abris, 800 kits d’articles ménagers, des vêtements, un lot de médicament pour leur prise en charge et 5 tonnes de vivres.

Le Burkina Faso est aujourd’hui confronté à l’une des crises humanitaires les plus difficiles de son histoire. L’insécurité alimentaire combinée au confit et à la violence, l’instabilité politique, la flambée des prix des denrées alimentaires et la lenteur de la reprise économique poussent la population au bord du gouffre.

C’est ainsi, que le chef de la délégation du Comité International de la Croix-Rouge au Burkina Faso, Laurent Saugy, a invité l’ensemble de la population à poser des actes de gentillesse.

« Dans cette période complexe, nous avons plus que jamais besoin de nous recentrer et de revenir à la racine et au sens de notre principe humanitaire fondateur [le principe d’humanité]. La gentillesse et la bienveillance sont ce qui a de meilleur dans l’humanité. C’est ce qui apporte l’espoir, même dans les moments les plus difficiles », a-t-il relevé.

Par ailleurs, dans le premier trimestre de l’année 2022 soit de janvier à mars, la Croix-Rouge Burkinabè a présenté son bilan. Il s’agit, entre autres, de l’assistance d’urgence, la préservation des moyens d’existence, de la santé et la nutrition, du secteur de l’hygiène et assainissement, et la construction des abris.

Dans le domaine de l’assistance d’urgence, la Croix-Rouge Burkinabè a assisté des victimes de l’explosion de Gongoribo dans la région du Sud-ouest avec une remise d’un lot de médicaments d’une valeur de plus de 9 millions de FCFA.

Egalement, 1 168 m3 d’eau ont été distribués à 38 000 personnes vulnérables dans la région du Sahel avec 250 latines familiales réalisées avec 1000 abris d’urgence en cours de réalisation.

Jules César KABORE

Burkina 24

