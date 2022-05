Burkina : « NAYANE », une application pour faciliter la vie des parents

0 Partages Partager Twitter

L’application mobile « NAYANE », conçue pour faciliter l’accès à l’éducation, à la santé et au parrainage des enfants, a été officiellement lancée ce jeudi 5 mai 2022 à Ouagadougou. A l’occasion, trois conventions de partenariats ont été signées.

La suite après cette publicité

« NAYANE », selon Raymond Ouédraogo, Co-fondateur de l’application mobile, « c’est la touche innovante de l’éducation au Burkina Faso. C’est une application utilitaire qui va permettre aux parents de concilier la vie professionnelle et la vie de leurs enfants ».

Son apport concrètement, dit-il alors, c’est qu’elle « vient pour aider les parents à payer la scolarité de leurs enfants, la cantine et tout ce qui est frais extrascolaire ». Aussi a-t-il laissé entendre, « vous pouvez suivre le statut vaccinal de l’enfant et avoir des informations concernant sa santé ».

L’autre fonctionnalité, a-t-il poursuivi, « c’est le parrainage ». A en croire son propos, cette dernière offre la possibilité de parrainer, une année scolaire durant, un enfant.

Pour disposer de l’application, il faut vous rendre, des dires du co-fondateur, pour les personnes utilisant le système Android, sur l’application mobile « Play store » afin de télécharger l’application. Ceux utilisant le système iOS (iPhone), « c’est pour très bientôt », a-t-il promis.

Moov Africa, un partenaire pour le paiement à distance

Pour Gérard Lompo, Directeur service de Moov Africa et représentant du Directeur général (DG) à la cérémonie, « c’est le fruit d’un travail d’innovation, de réflexion et une conception bien menée avec à l’arrivée une palette importante de services qui sont offerts aux parents, aux élèves, aux étudiants pour un plus grand confort de vie en relation avec le monde de l’éducation et de la santé ».

Le lien avec l’application « NAYANE », a-t-il en outre expliqué, « c’est que nous les accompagnons sur le volet payement à distance ». Il s’est de même agi pour Gérard Lompo de rassurer les utilisateurs et potentiels utilisateurs quant à la qualité de la connexion de l’internet mobile.

« Moov Africa a toujours été l’opérateur qui a la plus vaste couverture sur l’ensemble du territoire national. Et avec l’insécurité ces derniers temps, bien que nous ayons des difficultés pour accéder souvent à certains sites, nous travaillons continuellement à mettre à disposition des populations autant que possible les connexions au profit des populations », a-t-il fait savoir.

« Une aubaine pour le secteur de l’éducation »

De l’avis d’Ousmane Bamogo, représentant du groupe « la Voix des instituteurs du Faso », « il est utopique de penser un système éducatif opérant sans un recours judicieux aux technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement ».

Lui qui a vu en cette application, « une aubaine pour le secteur de l‘éducation », a appelé l’ensemble des acteurs dudit secteur « à faire sienne cette application ».

INTOUCH Burkina, associé audit projet est, du propos de Dan Camara, « un agrégateur de moyens de paiements et de services digitaux ». L’objectif en s’y associant, « est de permettre à tous les utilisateurs de l’application de pouvoir faire les paiements depuis leur position ».

Car, a-t-il expliqué : « l’application INTOUCH permet aujourd’hui de faciliter les paiements en termes de préfinancement, de parrainage et met à disposition plusieurs moyens de paiement (Orange, Moov, MTN ou des wallets) ».

Trois conventions de partenariats ont été signées. La première a été entre « NAYANE » et l’artiste-humoriste « La jaguar ». La seconde, entre « NAYANE » et l’artiste-chanteur FADEEN. La troisième, entre « NAYANE » et le groupe des « Enseignants du Faso ».

« NAYANE », créée par Children Paradise, entreprise burkinabè, c’est également plus de 2 000 établissements géolocalisés dans 13 chefs-lieux de régions et 47 villes secondaires. Elle est située à la Zone d’activités diverses (ZAD) à Ouagadougou.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

publicite