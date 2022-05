ANEB : Une marche le 12 mai pour dire « non aux velléités de suppression de l’aide FONER »

0 Partages Partager Twitter

Ceci est une déclaration de l’Association Nationale des Etudiants Burkinabè (ANEB) sur le FONER.

Camarades étudiantes et étudiants,

Comme nous le constations dans notre déclaration du 7 mars 2022, depuis le début de cette année académique 2021-2022, les autorités universitaires n’ont cessé de remettre en cause les acquis sociaux des étudiants. En effet, du 4 au 6 octobre 2021, les autorités universitaires ont relu unilatéralement (sans associer les organisations d’étudiants à caractère syndical) les arrêtés 062 et 063 du 05 avril 2016 portant définition des conditions et modalités d’octroi du prêt et de l’aide FONER aux étudiants des universités publiques et privées conventionnées.

Cette relecture, si elle est adoptée, durcirait de façon drastique les conditions et modalités d’octroi du prêt et de l’aide FONER. Faut-il le rappeler, l’aide FONER est un acquis de haute lutte des étudiants depuis les années 1996-1997, leur permettant de bénéficier d’un appui financier en vue de faire face un tant soit peu aux conditions de vie extrêmement difficiles, à la vie chère.

Jusqu’au moment où nous écrivions cette déclaration, les autorités universitaires n’ont toujours pas payé la première session 2021-2022 du FONER, mettant de nombreux étudiants arrivés sur le campus en 2021 dans une situation difficile car en manque d’argent pour payer leur loyer, pour manger tout simplement.

Face à cette situation, les étudiants sous la bannière de l’ANEB ont engagé des luttes (sit-in, marches, etc.) pour exiger le payement de la 4e session, de la session spéciale, et rejeter les reformes au niveau de l’aide et du prêt.

Ces luttes ont contraint le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, à rencontrer toutes les organisations d’étudiants pour faire des propositions (23 ans pour bénéficier de l’aide FONER en 1ere année, 8/20 de moyenne pour la renouveler, 7% de taux de remboursement du prêt, exclusion des étudiants des établissements supérieurs privés, l’exclusion des étudiants dont les parents ont un revenu annuel cumulé d’au moins 10 millions).

D’une même voix, toutes les organisations ont démontré aux autorités combien les étudiants vivent dans des conditions déjà difficiles et que leurs propositions ne feraient qu’aggraver cette situation.

L’unanimité du rejet par les organisations d’étudiants des propositions du Ministre a amené les organisations d’étudiants à créer une coalition pour défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants. Ce qui a été approuvé par les étudiants à l’assemblée générale (AG) du 7 avril 2022. Mais c’était sans compter avec la volonté du Ministre de détruire cette coalition ainsi que le double jeu de certaines organisations d’étudiants. Le Ministre a refusé de reconnaitre la coalition sous le prétexte qu’elle n’a pas de base légale et décida alors de ce qui suit :

l’âge limite pour les nouvelles aides sera fixé 26 ans ;

la moyenne requise pour le renouvellement de l’aide passera de 5/20 à 7/20 ;

les étudiants des instituts privés d’enseignement supérieur ne seront plus éligibles à l’aide ;

les étudiants dont le cumul annuel des revenus des parents est supérieur ou égal à dix millions (10 000 000) de F CFA ne seront plus éligibles à l’aide ;

le taux de remboursement du prêt d’études passera de 3% à 6%.

Camarades étudiantes et étudiants,

A l’AG du 28 avril, l’ANEB était seule à revenir rendre compte aux étudiants de la décision des autorités à appliquer, malgré tout, leurs mesures. L’AG a réitéré son rejet et dégagé une grève de 48 heures les 5 et 6 mai 2022 pour protester contre les velléités d’application des mesures du MESRI visant à restreindre l’accès au FONER et le refus d’adjoindre le ticket ordinaire à la digitalisation dans la restauration universitaire.

L’adoption de ces différentes mesures par les autorités n’est rien d’autre qu’une volonté manifeste de clochardiser davantage les étudiants burkinabè et en chasser le maximum hors de nos campus. En effet, 13 537 étudiants des établissements supérieurs privés ont bénéficié de l’aide FONER au cours de l’année académique 2020-2021, et 34 467 étudiants ont renouvelé leur aide avec une moyenne inférieur à 07/20. Ce sont donc des milliers d’étudiants qui seront exclus du bénéfice de l’aide FONER si les mesures du ministère venaient à être appliquées.

En plus, le ministre affirme que nul ne peut lui démontrer qu’un étudiant qui est dans le privé a besoin d’être soutenu. Rappelons-lui que d’une part, les étudiants qui sont dans les universités et instituts privés sont des Burkinabè, et que d’autre part, l’Etat, du fait de son incapacité à ouvrir certaines offres de formation dans le public, oriente des étudiants dans le privé.

Ils sont également nombreux ceux-là qui bénéficient du soutien de tierce personne pour les frais d’inscription et qui sont ensuite abandonnés à eux-mêmes pour supporter les autres charges. Il y a aussi des étudiants qui sont interdits de prendre part à des évaluations dans les établissements supérieurs privés car n’ayant pas soldé l’entièreté de leurs frais d’inscription jusqu’au dernier trimestre. Que dire donc de leurs matériels de formation qui coûtent des centaines de milliers !

Camarades étudiantes et étudiants,

Malgré le franc succès de la grève des 5 et 6 mai 2022, le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation opposa un mutisme, synonyme d’attitude de mépris face à notre lutte.

C’est pourquoi l’ANEB appelle l’ensemble des étudiants des universités publiques et privées de Ouagadougou à une marche sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le jeudi 12 mai 2022 pour exiger :

l’abandon pur et simple des réformes du FONER ;

le paiement sans délai de la première session 2021-2022 du FONER ;

l’ajout du ticket ordinaire à la digitalisation dans la restauration universitaire.

Nous devons rester mobilisés et vigilants, et plus que jamais déterminés pour la défense de nos intérêts matériels et moraux et la préservation de nos acquis.

Seule la lutte organisée paie !

Non à la remise en cause de nos acquis de lutte !

Non à l’application des textes anti-étudiants !

En avant pour la défense ferme de nos intérêts matériels et moraux !

Pain et Liberté pour le Peuple

Le comité exécutif

