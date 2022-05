Les élèves du centre de formation de Ziniaré ressortent aguerris d’un stage pratique à CANAL+ Burkina

0 Partages Partager Twitter

Le mercredi 4 mai 2022, s’est tenue dans les locaux de CANAL+ Burkina, la cérémonie de sortie officielle des élèves apprenants issus du centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré.

Les élèves du Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré (CFPR-Z), dans la soirée du mercredi 4 mai 2022, ont reçu leurs attestions de fin de stage effectué au sein de l’entreprise CANAL+ Burkina. Au nombre de 10, les apprenants ont eu l’avantage de toucher du doigt les réalités du terrain, en alliant la pratique à leur formation théorique.

Les stagiaires, ayant une formation de base en électronique industrielle, ont travaillé durant 40 jours, sur l’installation et le dépannage d’antennes et décodeurs, l’inventaire de stock, le bipage de décodeurs, et la récupération de décodeurs défectueux.

« Ces attestations sont l’accomplissement d’un travail de la part de nos stagiaires qui nous ont beaucoup aidés sur l’ensemble des sujets techniques que nous avons au Burkina Faso. Nous espérons que nous aussi nous avons été là pour compléter l’excellente formation qu’ils ont reçue au centre de formation de Ziniaré. On espère également que leurs attestations marqueront un pas important dans leur carrière professionnelle », a déclaré Jonathan Lett, directeur général de CANAL+ Burkina

Jonathan Lett a par ailleurs ajouté que la relation avec les stagiaires sortants ne s’arrêtera pas là car certains d’entre eux seront sollicités de manière définitive ou provisoire lorsque le besoin se fera sentir notamment au sein de CANAL+ Burkina.

Il est important de préciser que le centre de formation professionnelle de référence de Ziniaré est sous la tutelle technique du ministère en charge de l’emploi. A l’occasion de cette cérémonie, Mme Ilboudo Jacqueline, chargée de mission et représentante du ministre en charge de la jeunesse et de l’emploi, a réaffirmé la disponibilité de son ministère à accompagner tous les jeunes désireux d’entreprendre.

Boubacar Ba, directeur général du CFPR-Z, lui, a tenu à expliquer que les apprenants bénéficient d’un suivi après leur formation professionnelle afin de faciliter leur insertion dans le milieu de l’emploi.

« Nous avons un satellite d’insertion professionnelle des jeunes et nous venons de nous doter d’un incubateur au sein du centre pour pouvoir coacher les jeunes après leur formation. L’un des objectifs de ces stages, c’est de préparer leur insertion professionnelle. L’insertion c’est d’abord le jeune lui-même. Nous accompagnons mais à condition que le jeune soit engagé lui-même », a éclairé Boubacar Ba.

Les stagiaires sortants n’ont pas manqué de remercier toute l’équipe de CANAL+ Burkina pour la formation pratique reçue durant l’apprentissage. Ils ont déclaré être prêts à relever les défis auxquels ils seront confrontés sur le terrain.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

