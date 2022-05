Dr. Bachir Ismaël Ouédraogo sollicité par l’ancien Premier Ministre anglais Tony Blair

L’ex Ministre burkinabè en charge de l’énergie est désormais membre du Tony Blair Institute for Global Change en tant que Senior Advisor.

Sa première mission a consisté à accompagner la délégation de l’équipe Sahel de TBI dans ses travaux auprès du Gouvernement du Niger à travers un portefeuille de secteurs clés dont celui de l’Energie. Un partenariat prometteur et de belles perspectives de collaboration, dit-il.

« Après plus de 4 années au service du ministère de l’Énergie, je démarre une nouvelle carrière dans le conseil. Il a plu au Très Honorable Sir Tony Blair, ex Premier Ministre du Royaume Uni, de m’accorder l’honneur de me recevoir au sein du Tony Blair Institute for Global Change en tant que Senior Advisor.

C’est le lieu pour moi de remercier très humblement SEM. Roch Marc Christian KABORE de m’avoir donné l’opportunité de forger ma carrière et mon sens du service. Je lui réitère toute ma reconnaissance et ma gratitude.

A tous mes collaborateurs du département de l’Energie ainsi qu’à tous les anciens confrères, je leur adresse mes sincères remerciements.

Merci également à toutes et à tous pour vos conseils, vos encouragements et votre accompagnement.

Que le Seigneur inspire les nouvelles autorités du Burkina pour le retour de la paix et de la sécurité dans notre cher pays ».