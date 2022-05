Bili Édouard Tieno, nouveau président de Burkina Marketing et Sales Managers Club

0 Partages Partager Twitter

Bili Édouard Tieno est désormais le nouveau président de Burkina Marketing et Sales Managers Club. La cérémonie d’investiture a eu lieu dans la soirée du samedi 14 mai 2022.

« Officiellement je passe le flambeau de président à Bili », c’est sous ces mots que Boureima Maïga, ancien président de Burkina Marketing et Sales Managers Club, a cédé sa place à Bili Édouard Tieno.

« Au départ, nous avons pensé entre groupes d’amis marqueteurs, vendeurs, et communicants de mettre en place une organisation. D’abord pour ceux qui travaillent, les professionnels du métier, deuxièmement pour défendre leurs intérêts, troisièmement se former entre nous et quatrièmement accompagner le pays dans son développement tout en aidant le made in Burkina, les produits burkinabè à se positionner », a expliqué d’entrée Bakary Baro, membre fondateur du club des Sales et Marketing Managers du Burkina.

Ainsi depuis 2017, date de la création du club des Sales et Marketing Managers du Burkina, plusieurs activités ont été menées sous la gouvernance de Boureima Maïga, ancien président du club.

Après un mandat de 5 ans qu’il a assuré avec brio, Boureima Maïga va céder les commandes du club à Bili Edouard Tieno. Déjà à sa nomination à la date du 15 mai 2022, le nouveau président se dit conscient des défis qui l’attendent et rassure de les relever avec l’aide de ses collaborateurs.

« Les défis sont énormes en ce sens qu’il y a eu un très beau travail abattu par le président sortant et son équipe. Pour moi aujourd’hui, c’est de me baser sur ces indicateurs de performances et aller au-delà, notamment au double.

C’est un challenge que je me lance, que je lance également à mon équipe, c’est surtout consolider, renforcer et développer ces actions que nous avions dans le sens de la promotion de la production et la transformation des produits locaux », a indiqué le président entrant.

« Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin », dit-on. De ce fait, le président entrant a saisi l’occasion pour présenter aux yeux de tous les nouveaux membres de son bureau. 10 membres et leurs adjoints, soit une vingtaine de têtes pensantes vont unir donc leurs forces pour l’objectif commun.

« A l’origine d’une organisation, on fait forcément avec les moyens du bord. Aujourd’hui nous avons des objectifs ambitieux et au regard du travail du précédent mandat, nous avons aujourd’hui les ressources humaines et la volonté nécessaires à atteindre le sommet. C’est pourquoi j’ai restructuré le bureau de sorte à avoir beaucoup plus d’énergies, beaucoup plus d’intellects pour atteindre ces objectifs que je veux très ambitieux. Ce n’est pas pour combler un vide, mais pour renforcer et démultiplier l’impact que nous avons déjà eu au cours de ces 5 dernières années », a étayé Bili Edourd Tieno.

Il convient de préciser que le président entrant est élu pour un mandat de 3 ans, soit de 2022 à 2025.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

