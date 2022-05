Journées Conseil Emploi : Bolloré Transport & Logistics crée un pont entre elle et les jeunes

0 Partages Partager Twitter

Du 6 au 7 mai 2022, l’association Mahna La Ruche a organisé les journées Conseil Emploi. Ce cadre a permis de mettre en contact des recruteurs, des entreprises à l’image de Bolloré Transport & Logistics, des cabinets de recrutement, des étudiants, des chercheurs d’emploi. Les derniers cités ont bénéficié des rudiments nécessaires pour faire les yeux doux aux potentiels employeurs, rapportent nos confrères de L’Obs. Paalga.

L’entreprise Bolloré Transport & Logistics Burkina Faso a participé du 6 au 7 mai 2022, aux Journées Conseil Emploi organisées par l’association Mahna La Ruche à Ouagadougou. Pour la troisième année consécutive, l’entreprise a reçu sur son stand des centaines de visiteurs notamment des étudiants, des responsables d’universités, des recruteurs et des autorités administratives.

L’événement a permis, selon L’Obs. Paalga, à Bolloré Transport & Logistics de partager son savoir-faire professionnel et d’apporter aux jeunes étudiants sa précieuse aide pour mieux les orienter dans la quête de l’emploi à travers des conseils. Ils ont pu apprendre à rédiger un Curriculum Vitae, à déceler les pièges qui pourraient leur faire rater un entretien d’embauche, etc.

De l’avis du directeur des Ressources Humaines de Bolloré Transport & Logistics Burkina Faso, Joachim Ouédraogo, les journées Conseil Emploi représentent un cadre d’échanges entre son entreprise et les talents africains du futur.

« Nous sommes présents durant ces deux jours pour les encourager à mettre en valeur leur savoir-faire ainsi que leurs qualités humaines dans le domaine professionnel. C’est également l’occasion de créer une synergie d’actions avec les écoles de formation en leur exprimant les attentes actuelles des entreprises », a-t-il confié toujours selon L’Obs. Paalga.

Bolloré Transport & Logistics est une entreprise citoyenne qui met ses collaborateurs au cœur de ses activités. L’entreprise s’engage à les accompagner durant leur parcours professionnel en leur proposant des formations ciblées leur permettant de monter en compétences tout en veillant à leur bien-être personnel.

À propos de Bolloré Transport & Logistics Burkina Faso

Bolloré Transport & Logistics est présente au Burkina Faso dans le transport et la logistique. L’entreprise emploie aujourd’hui plus de 400 collaborateurs burkinabés et génère plus de 350 emplois indirects à travers notamment ses agences à Ouagadougou, et Bobo-Dioulasso. 49% de ses collaborateurs ont moins de 40 ans.

Elle apporte son soutien à l’épanouissement des couches vulnérables et / ou marginalisées, à l’inclusion sociale, à l’insertion professionnelle des jeunes en situation de rue, etc. Bolloré Transport & Logistics Faso mène également des actions pour la protection de l’environnement par la sensibilisation contre l’usage des sachets plastiques, et la participation à des campagnes d’écocitoyenneté.

