Commune de Policoro en Italie et Dapelogo au Burkina Faso : Vers un jumelage

0 Partages Partager Twitter

Les communes de Policoro en Italie et Dapelogo au Burkina Faso jettent les bases d’un jumelage. A l’occasion d’une rencontre virtuelle tenue le 12 mai 2022, les responsables communaux des deux villes ont échangé sur les contours d’un futur jumelage. Ce jumelage concernera les volets culturels, économiques et sociaux pour le bien-être des populations des communes de Policoro en Italie et Dapelogo au Burkina Faso.

La suite après cette publicité

Les communes de Policoro en Italie et Dapélogo au Burkina Faso veulent écrire ensemble, une nouvelle page de la coopération décentralisée. En effet, le jeudi 12 mai 2022 a eu lieu une rencontre virtuelle entre les acteurs du développement local de ces deux entités. Objectifs : jeter les bases d’un jumelage fructueux entre les deux communes.

La rencontre a connu la participation du maire de la ville de Policoro, Dr Enrico Mascia, du Secrétaire général de la mairie de Dapelogo, Salif Guira, du président provisoire du comité de jumelage, Daouda Emile Ouédraogo, du Pr Pietro Venezia, initiateur du projet, sous l’œil bienveillant de l’ambassadeur d’Italie au Burkina Faso, Andrea Romussi. Pour faire d’une pierre, deux coups, des enseignants des lycées et collèges de Dapelogo et ceux de Policoro ont pris part à la rencontre en vue d’enclencher le volet d’échanges culturels entre les lycées des deux communes.

Le président provisoire du comité de jumelage, Daouda Emile Ouédraogo a présenté le cadre de la rencontre. Il a expliqué la nécessité pour les deux villes de promouvoir un échange culturel, économique et social fructueux. « Ce processus de jumelage permettra aux populations des deux communes de promouvoir des échanges culturels, économiques et sociaux dynamiques pour les populations des de Policoro et celles de Dapelogo » a affirmé Daouda Emile Ouédraogo. Le maire de Policoro, Dr Enrico Mascia, a salué cette initiative. Selon le bourgmestre, ce jumelage permettra de développer des relations d’amitié et de coopération bénéfique et utile pour les populations. Il a promis soumettre le projet au Conseil municipal de Policoro en sa séance du 19 mai 2022. L’ambassadeur d’Italie au Burkina Faso, Andrea Romussi a remercié les participants pour cette initiative. « Elle contribue à renforcer le lien entre l’Italie et le Burkina Faso » a-t-il signifié.

Brassage culturel entre les lycéens

Le premier acte de ce jumelage dont les jalons ont été déjà posés est la mise en relation des lycéens de Policoro et ceux de Dapelogo. Prenant part à la rencontre, les enseignants des lycées et collèges des deux communes ont salué l’initiative. Ils ont dit leur disponibilité à prendre les dispositions nécessaires en vue de faire de cet échange culturel entre les lycéens une réussite.

Ce brassage culturel permettra aux deux entités, d’apprendre des cultures des uns et des autres, dans le respect mutuel. Il permettra aussi de favoriser des apprentissages et des partages d’expériences pédagogiques à même de créer les conditions d’un développement harmonieux entre les lycéens. Incessamment, les lycéens de Dapelogo échangeront avec les lycéens du Lycée technique de Policoro en vue de commencer leurs activités. Quant au Pr Pietro Venezia, initiateur de ce projet, il a salué l’extraordinaire entame de ce jumelage. Il permettra un échange dynamique de coopération culturelle et économique entre les deux villes et partant, entre les deux pays. Les uns et les autres ont souhaité voir la mise en place rapide de la délégation spéciale communale à en vue d’officialiser ce jumelage.

Correspondance particulière

Écouter l’article

publicite