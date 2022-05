Expulsion d’une journaliste de TV5 Monde par Kémi Séba : Le CSC « condamne »

0 Partages Partager Twitter

Ceci est une déclaration du CSC suite à l’expulsion de la journaliste de TV5 Monde d’une conférence publique.

Le Conseil supérieur de la communication (CSC) a appris avec stupéfaction qu’une journaliste de la Chaîne de télévision TV5 Monde a été expulsée le 14 mai 2022 d’une Conférence publique co-organisée à Ouagadougou par la Coalition des Patriotes Africains (COPA-BF) et Urgences Panafricanistes.

En tant qu’institution garante du droit à l’information et des libertés d’expression de presse, le CSC condamne cet ostracisme contre un média ou un journaliste dans l’exercice de ses fonctions, et regrette que cet agissement provienne d’organisations censées défendre des valeurs et des principes démocratiques.

La manifestation, loin d’être une activité privée, a été organisée dans un espace public ouvert. Par conséquent, rien ne devrait pouvoir interdire à tout journaliste, quel qu’il soit, de s’y rendre pour une couverture médiatique, conformément à la Constitution du Burkina Faso qui garantit les libertés d’expression et de presse ainsi que le droit à l’information.

Le CSC, tout en réaffirmant son attachement à la liberté d ‘expression dans toute sa dimension, invite les intéressés à éviter, à l’avenir, ce genre d’entraves qui, en plus de desservir leur cause, est surtout contraire à la règlementation en vigueur au Burkina Faso

