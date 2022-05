France: « Une nouvelle saison de maltraitance sociale et écologique commence » (Jean Luc Mélenchon)

Le président de la République française, Emmanuel Macron, a nommé Élisabeth Borne, Première ministre, ce 16 mai 2022. Cependant, deux candidats malheureux des récentes élections présidentielles, en l’occurrence Marine Le Pen et Jean Luc Mélenchon, semblent ne pas épouser cette nomination.

Lundi 16 mai 2022, l’air de la politique française brille d’un nouveau visage. En effet, après la démission de l’ancien Premier ministre, Jean Castex, qui a occupé ce poste depuis 2020, Emmanuel Macron, président de la France va porter son choix sur Elisabeth Borne. Des voix, dont celles de Marine Le Pen et Jean Luc Mélenchon, vont mettre en cause cette nomination.

« En nommant Elisabeth Borne comme Premier Ministre, Emmanuel Macron démontre son incapacité à rassembler et la volonté de poursuivre sa politique de mépris, de déconstruction de l’État, de saccage social, de racket fiscal et de laxisme », a écrit Marine Le Pen sur son compte Twitter.

Quant à Jean Luc Mélenchon, il qualifie cette nomination du début de la maltraitance sociale et écologique, d’après ses écrits : « Une nouvelle saison de maltraitance sociale et écologique commence. Élisabeth Borne incarne la continuité de la politique du président de la République. Elle est l’une des figures les plus dures de la maltraitance sociale macroniste », lit-on sur son compte Twitter.

Par ailleurs, il invite la nouvelle ministre à un débat pour discuter sur sa politique. « Je propose à madame Borne un débat afin de discuter de la politique qu’elle veut mettre en œuvre et du bilan qu’elle a déjà ».

Pour rappel, Elisabeth Borne est la deuxième femme à occuper ce poste de Première ministre, après Edith Cresson qui a occupé ce poste de mai 1991 à avril 1992.

