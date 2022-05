Perkoa : L’ultime phase de pompage avant l’émersion de la chambre de refuge

0 Partages Partager Twitter

Les ministres Jean Alphonse SOME des mines et des carrières, Lazare ZOUNGRANA de la Solidarité nationale et de l’action humanitaire et Bassolma BAZIE de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale se sont rendus ce lundi 16 mai 2022 sur le site de la mine de Perkoa pour prendre part à la réunion quotidienne sur le point des opérations de sauvetage des huit (08) mineurs coincés dans le sous-sol. Ils sont descendus également dans la mine où s’effectuent des travaux de sauvetage. La toiture de la chambre de refuge est à ce jour située à 1,2 mètre à la verticale.

Les travaux de pompage effectués à la date du dimanche 15 mai 2022 ont permis aux équipes de sauvetage d’évacuer 3 256 000 litres d’eau, selon le directeur général de la mine de zinc de Perkoa Hein FREY.

On se rapproche de la partie supérieure de la chambre de refuge, a-t-il précisé. Tout cela est rendu possible grâce à la performance des pompes électriques récemment installées. Les techniciens continuent à mettre en place tout le dispositif de la chaîne des pompes diésel. Mais la présence de la boue et de matériaux après la vidange des eaux représente une difficulté dans les opérations de sauvetage.

Un mois après la survenue du drame dans la mine, une véritable course contre la montre est engagée pour retrouver les huit mineurs. Raison pour laquelle, le ministre des mines et des carrières a appelé tous les membres du comité de crise et le personnel engagés dans les opérations de sauvetage à redoubler d’ardeur afin d’atteindre le plus rapidement possible la chambre de refuge. Jean Alphonse SOME a aussi demandé aux chefs coutumiers et religieux de s’impliquer davantage « dans les ultimes phases de l’opération de pompage ». Le ministre Bassolma BAZIE a, quant à lui, lancé un appel à la sérénité devant la situation quelle qu’en soit l’issue.

Les trois membres du gouvernement ont effectué une descente au niveau 580 de la mine, où ils sont allés encourager les équipes de la brigade nationale des Sapeurs-pompiers, le personnel du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique et celui de la mine. La délégation ministérielle a pu constater de visu le niveau de l’eau du couloir de la chambre de refuge et le reste des travaux à effectuer.

Source : Le Service d’information du Gouvernement

