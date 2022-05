Primature : Bientôt un manuel de suivi-évaluation pour l’Initiative présidentielle

0 Partages Partager Twitter

Le Secrétaire général de la Primature, Abdoul Salam Gampiné, a présidé, ce lundi 16 mai 2022 à Koudougou, la cérémonie d’ouverture de l’atelier d’élaboration du manuel de suivi-évaluation de l’Initiative présidentielle, « Assurer à chaque enfant en âge scolaire, au moins un repas équilibré par jour ». Les participants ont cinq (05) jours pour élaborer le draft de ce manuel de référence pour toutes les parties prenantes appelées à intervenir dans le cadre de cette initiative.

Pour le Secrétaire général de la Primature, Abdoul Salam Gampiné, cet important atelier vise à identifier et décrire les indicateurs-clés de performance à mesurer, les résultats intermédiaires et finaux à atteindre, décrire la méthodologie, les outils de collecte des données ainsi que le support de présentation de l’information qui seront mis en place. Il s’agit donc du dispositif qui va permettre de rendre compte des réalisations, de mesurer leurs impacts sur les bénéficiaires et s’assurer qu’elles contribuent vraiment à l’atteinte des résultats attendus.

Au regard de l’importance de ce document pour la réussite pour projet, M. Gampiné a invité l’équipe de travail, à une pleine participation, à des échanges francs et constructifs.

C’est une équipe multidisciplinaire qui a été mise en place pour réfléchir sur la première mouture du projet de manuel de suivi-évaluation de l’Initiative présidentielle « Assurer à chaque enfant âge scolaire au moins un repas équilibré par jour ». Ils sont, en effet, une dizaine de participants de la Primature, des départements ministériels tels que l’Education nationale, l’Agriculture, l’Environnement et les Finances, à travailler les cinq prochains jours, pour l’élaboration de ce manuel.

Dans son mot d’ouverture des travaux, le Secrétaire général de la Primature a renouvelé ses remerciements à tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent l’Initiative. Il s’agit notamment de la FAO, mais aussi du PAM, de l’AGRA, de l’UNICEF, et de PLAN Burkina. Pour le représentant de la FAO à la cérémonie, Dr Sawadogo, il faut féliciter le gouvernement pour avoir fait le lien entre nutrition, santé et éducation, à travers cette initiative, et c’est naturellement que son organisation se sent impliquée.

Il faut rappeler que cette l’initiative présidentielle « Assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour », a été lancée en juin 2021. Elle vise à contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des enfants en âge scolaire et des ménages ruraux vulnérables au Burkina Faso.

DCRP/Primature

