Journée internationale du vivre ensemble : Une invite à la solidarité envers les personnes déplacées internes

Le ministère de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale a organisé la 5e journée internationale du vivre ensemble en paix, ce lundi 16 mai 2022 à Ouagadougou. C’était à travers une conférence publique sous le thème « dans un contexte humanitaire difficile, exprimons notre solidarité à l’endroit des personnes déplacées internes en vue de bâtir un Burkina Faso de paix et du vivre-ensemble ».

C’est à travers une conférence publique que le ministère en charge de la cohésion sociale a célébré la 5e journée internationale du vivre ensemble en paix au Burkina Faso ce lundi 16 mai 2022 à Ouagadougou.

A cet effet, le ministère a initié une conférence publique pour évoquer le sujet à travers plusieurs communications. Thème principal du panel : « Dans un contexte humanitaire difficile, exprimons notre solidarité à l’endroit des personnes déplacées internes en vue de bâtir un Burkina Faso du vivre-ensemble et de paix ».

En plus, le 1er sous-thème s’intitulait « La différence et la diversité dans l’union pour un Burkina Faso harmonieux et paisible » avec comme panéliste, Dr Siaka Ouattara, enseignant-chercheur et directeur général de la promotion de la cohésion sociale au MATDS.

Egalement, le 2e sous-thème a porté sur « Résilience des femmes face à l’extrémisme violent » avec comme panéliste Gifty Narh/Guiella, Sociologue, spécialiste en extrémisme violent.

Issa Démé, Administrateur civil, Conseiller Technique du ministère en charge de la cohésion sociale, s’est entretenu avec les participants avec le 3e sous-thème sur la « Contribution de la Parenté à plaisanterie au renforcement du vivre ensemble ».

De même, sur « Le Poug-Pousoum (fiançailles traditionnelles), facteur de cohésion sociale d’hier à aujourd’hui », Dr Olga Ilboudo, Promotrice scolaire, Dialogue Sans Frontières, a dispensé la 4e communication.

Le ministre en charge de la cohésion nationale, Yéro Boly, a rappelé que l’organisation de cette journée vise à affirmer l’adhésion du Burkina Faso à la résolution des Nations-Unies qui ont initié cette activité il y a environ cinq ans.

A l’écouter, cette journée a pour but d’inviter les Etats membres des Nations-Unies à implémenter des initiatives locales pour encourager un esprit de cohabitation, de tolérance, de partage et de solidarité.

Selon le ministre d’État, en charge de la Cohésion sociale, Yéro Boly, le thème cadre avec la réalité du Burkina Faso face aux défis actuels notamment la prise en charge des personnes déplacées internes.

« Cette réalité est particulièrement caractérisée par l’importance de la population déplacée à l’intérieur du pays. C’est inédit dans notre histoire et cela ne doit pas nous décourager. Nous sommes un peuple résilient qui a fait face à beaucoup de crises, qui a traversé beaucoup de tumultes et est demeuré debout.

Il n’y a aucune raison de ne pas croire à notre capacité de nous redresser et d’affirmer que nous existons et nous existerons », a-t-il déclaré. Il est convaincu quant à la capacité du peuple burkinabè à faire en sorte que la cohésion, le vivre-ensemble, la prévention et l’éradication de l’extrémisme violent soient des acquis au Burkina Faso.

Jules César KABORE

Burkina 24

