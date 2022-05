Immersion au sein des FDS : Une délégation gouvernementale à l’État-major général des armées

0 Partages Partager Twitter

Le Premier ministre, Albert Ouédraogo, et certains membres de son Gouvernement, étaient ce jeudi 19 mai 2022 à l’État-major général des armées. Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un programme d’immersion du Gouvernement au sein des unités des forces de Défense et de sécurité, en vue de s’imprégner de leurs conditions de vie et de travail. A l’État-major général des armées, la délégation gouvernementale a félicité et encouragé le Colonel-major David Kabré et ses hommes, pour le travail abattu.

La visite à l’Etat-major général des armées est la première étape de cette immersion voulue par le Gouvernement, au sein des différentes entités des forces de défense et de sécurité. Elle s’est déroulée en présence du ministre de tutelle, le Général de Brigade Aimé Barthélémy Simporé, Ministre d’Etat, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants et de la hiérarchie militaire, mobilisée pour la circonstance.

La délégation gouvernementale, conduite le Premier ministre Albert Ouédraogo, s’est longuement entretenue avec la hiérarchie militaire, avant de procéder à la visite des locaux. Ces échanges étaient articulés autour d’une communication ponctuée d’échanges sur le fonctionnement de l’armée, les difficultés dans l’exercice de ses missions et les perspectives.

La hiérarchie militaire a salué une initiative innovante, qui leur offre l’occasion d’exposer directement certaines préoccupations, de partager également des vues sur la meilleure manière de conjuguer les efforts avec l’ensemble des départements ministériels et les populations, pour renforcer la collaboration, favoriser une complémentarité plus accrue, afin d’optimiser les résultats sur le terrain.

Albert Ouédraogo a félicité les hommes pour leur engagement résolu à défendre la patrie, avant de leur traduire toute sa fierté et ses encouragements. Il a rendu un vibrant hommage aux devanciers, mais également aux femmes et aux hommes qui continuent d’animer la vie dans les différentes composantes de l’armée nationale. De l’avis du Premier ministre, l’immersion lui a permis de mieux comprendre certaines préoccupations qui feront l’objet d’une attention soutenue de la part du Gouvernement.

A noter que le programme d’immersion prévoit des visites de terrain, au contact des hommes, pour s’imprégner de leurs conditions de vie et de travail sur le théâtre des opérations et pour galvaniser les troupes. Ces visites concerneront toutes les entités de l’armée et des forces paramilitaires, a rassuré le Premier ministre, Albert Ouédraogo.

Source : DCRP/Primature

