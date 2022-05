Burkina : Goethe Institut et le collège Notre Dame de Kologh-Naba s’unissent pour la valorisation de la langue allemande

Burkina : Goethe Institut et le collège Notre Dame de Kologh-Naba s’unissent pour la valorisation de la langue allemande

Le Goethe Institut avec son programme PASCH et le collège Notre Dame de Kologh-Naba se sont unis à travers une signature de partenariat ce samedi 21 mai 2022 à Ouagadougou. La matérialisation de ce partenariat s’est soldée par l’inauguration de la salle PASCH qui est destinée aux élèves amoureux de la langue allemande pour leur faciliter les recherches et l’apprentissage de ladite langue.

Le directeur de Goethe Institut, Martin Pockrandt, s’est réjoui de la signature du partenariat avec le collège Notre Dame de Kologh-Naba qu’il a qualifiée de « moment exceptionnel ». A l’écouter, tout comme son institut, le collège Notre Dame de Kologh-Naba épouse l’idée de la promotion de la jeune fille. Et cela dit-il, a facilité et favorisé le choix pour le programme PASCH.

Pour ce qui est du programme PASCH, il est exécuté au Burkina Faso depuis 2008. PASCH est défini par Catharina Bayeridiena, la responsable du programme au Burkina Faso comme « des écoles partenaires de l’avenir » qui est un réseau avec plus de 2000 écoles existant dans le monde entier. Et le Collège Notre Dame de Kologh-Naba est le troisième établissement à en bénéficier au Burkina Faso.

Le programme PASCH prône l’excellence

Selon ses explications, Plusieurs avantages découlent du programme PASCH à savoir des bourses d’études pour les élèves avec une immersion de trois semaines en Allemagne, des bourses de perfectionnement pour les professeurs, la construction et l’équipement d’une salle PASCH …

En outre, la particularité du programme PASCH, des propos de Catharina Bayeridiena, est la recherche de l’excellence et donc seuls les meilleurs établissements du pays sont sélectionnés. «La sélection des établissements relève du ministère des affaires étrangères allemand. Le contrat de PASCH avec les établissements sélectionnés est de trois ans renouvelables », a-t-elle renseigné.

Le projet PASCH est déjà effectif au lycée mixte de Gounghin et au lycée Bogodogo, tous des établissements publics. Le collège Kologh-Naba est le troisième établissement à bénéficier du projet, donc le premier établissement privé, et la sœur Edith Sawadogo, directrice du collège n’a pas manqué d’exprimer ses remerciements et sa gratitude envers ses nouveaux partenaires.



Promouvoir l’allemand grâce au programme PASCH

Christophe Zongo directeur provincial de l’éducation qui a représenté le directeur régional de l’enseignement post primaire et secondaire du centre, a souligné le bien-fondé de la signature du partenariat, qui, d’après lui va contribuer fortement à la promotion de la langue et de la culture allemande au Burkina Faso. Mais aussi à la coopération interculturelle entre le pays des Hommes intègres et la république fédérale d’Allemagne.

Par ailleurs, Christophe Zongo a traduit sa reconnaissance à tous les apports de Goethe Institut au travers du programme PASCH dans le rehaussement de l’éducation burkinabè. « Ce programme est à féliciter, à encourager et à promouvoir », a-t-il dit.

Nonobstant, il a souhaité que le partenariat s’étendent dans d’autres établissements, d’autres localités du Burkina Faso au vu des bénéfices que ces derniers pourraient tirer.

La cérémonie a été ponctuée par un défilé de mode, des ballets proposés par les élèves et une prestation d’artiste.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

