Canal + Burkina : Le feu est vert pour les activités du RSE 2022 !

Soucieux d’améliorer les conditions de vie de ses clients, Canal + Burkina a lancé les activités du RSE 2022. Ce projet comporte trois grands programmes, Canal+ clean mob, Street art, et le concours Yennenga de l’année.

Trois projets très différents, qui traitent de la même thématique générale qui est d’améliorer les conditions de vie des concitoyens. C’est la nouvelle initiative de Canal + Burkina, qui œuvre à offrir à ses citoyens de meilleurs conditions.

Canal + Mob, est le premier projet. Ce projet consiste à nettoyer un quartier de la ville de Ouagadougou. Pissy, est le quartier sélectionné. Ainsi, à la date du 3 juin 2022, les acteurs de Canal + Burkina, les bénévoles, et les riverains vont rendre propres les coins et recoins du quartier Pissy, au mieux possible.

« Une récompense de 1. Million pour le lauréat du Street art »

Quant au 2e projet, lui, est un révélateur de jeune talent. « Street art », c’est le nom de ce projet. Il consiste à mettre en avant des grapheurs. Plusieurs talents seront sélectionnés et formés par un spécialiste en la matière. A la fin, 10 jeunes talents seront primés. Le 1er aura une récompense de 1.000.000 de francs CFA, le 2e prix 5.00.000 franc CFA, le 3e prix 300.000 francs CFA et pour les sept autres prix suivants, ils bénéficieront chacun de la somme de 100.000 francs CFA.

« Pour tous ceux qui voudraient candidater, qui se sentent une âme d’artiste, envoyez vite une photo d’une réalisation au 57 60 00 00. Vous avez jusqu’au 20 juin pour envoyer votre candidature », a mentionné Jonathan Lett, Directeur général de Canal + Burkina.

« Depuis que j’ai eu le trophée Yennega, ma vie a complètement changé »

« Aider une femme, c’est aider des milliers de femmes », dit-on, et cela, Canal + Burkina l’a compris. Ils ont donc eu une pensée positive à l’endroit des femmes, à travers le concours Yennenga. 3e projet de Canal + Burkina, ce projet entend valoriser les femmes battantes. Pour la 2e fois consécutive, ce projet est salué par les participantes, à en croire Regina Kadiogo, lauréate de la 1ere édition.

« Depuis que j’ai eu le trophée Yennenga, ma vie a complètement changé. Grace à canal +, mon centre est devenu très très visible, ils m’aident à faire la promotion de mon centre, j’ai eu à faire des voyages, à rencontrer plusieurs personnes, j’ai eu des nouveaux contacts, qui vont m’aider à aller encore de l’avant… Je peux dire qu’avec le financement que Canal + m’a donné, j’ai pu réaliser certaines choses qui manquaient dans mon centre. Sincèrement, je ne pourrais jamais dire merci au directeur de canal + », s’est réjouie la Yennenga 2021.

Pour ce qui est du concours Yennenga, l’appel à candidature a débuté le 20 mai 2022 et va s’étendre jusqu’au 20 juin 2022. La proclamation des résultats est prévue pour le 9 septembre 2022, avec la cérémonie de récompense, où la lauréate va empocher la cagnotte de 10 millions de francs CFA.

Ce concours se donne comme objectifs d’offrir une visibilité à des femmes aux parcours inspirants, de mettre en lumière l’excellence de la femme burkinabè, et révéler les talents de la femme burkinabè.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

