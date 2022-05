L’armée ukrainienne a de plus en plus de difficultés dans le Donbass (Euronews)

L’armée ukrainienne a de plus en plus de difficultés dans le Donbass (Euronews)

0 Partages Partager Twitter

L’armée ukrainienne éprouve de grandes difficultés dans la région industrielle de Donbass alors que la guerre n’est qu’a son quatrième mois. La région fait face à des bombardements permanents malgré les efforts consentis par les soldats, rapporte Euronews.

La suite après cette publicité

« Les prochaines semaines de guerre seront difficiles et il n’y a pas d’autre alternative que de se battre » a prévenu le président Ukrainien Volodymyr Zelensky.

« La situation la plus difficile se trouve dans le Donbass. Bakhmut, Popasna, Severodonetsk, les occupants sont les plus actifs dans ces zones. Ils ont mis en place un massacre, et cherchent à éliminer tout ce qui est vivant. Personne n’a détruit le Donbass comme les troupes russes le font maintenant », a-t-il ajouté plus loin.

Face à l’insistance de l’Ukraine à demander des armes à ses alliés, ces derniers ont promis une assistance militaire et cela jusqu’à la fin de la guerre. Ils ont par ailleurs annoncé que 20 pays offriront à nouveau des armes, y compris « des munitions d’artillerie, des systèmes de défense côtière et des chars ».

« Dans les quatre semaines à peine qui se sont écoulées depuis que le groupe de contact s’est réuni à Ramstein, l’élan des dons et des livraisons a été remarquable. Et après les discussions d’aujourd’hui, je suis heureux d’annoncer que nous intensifions nos efforts », a déclaré Lloyd Austin, secrétaire américain à la défense.

L’Ukraine reproche à la Russie d’avoir volé 400 000 tonnes de céréales depuis le début de la guerre alors que Moscou nie ses accusations.

Il est important de noter que beaucoup de pays dépendent des céréales de l’Ukraine. C’est dans ce sens que la communauté internationale a commencé à mener des actions afin d’acheminer les céréales de l’Ukraine vers les pays qui en ont besoin et répondre à la nécessité pressante qui se fait sentir.

Source : Euronews

Écouter l’article

publicite