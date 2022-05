Crises sécuritaire et alimentaire : Le Chef de l’Etat s’entretient avec le Haut représentant de la Coalition pour le Sahel

Crises sécuritaire et alimentaire : Le Chef de l’Etat s’entretient avec le Haut représentant de la Coalition pour le Sahel

0 Partages Partager Twitter

(Ouagadougou, 24 mai 2022). Le Président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, a accordé ce mardi en fin de matinée, une audience au Haut représentant de la Coalition pour le Sahel, Dr Djimé ADOUM.

La situation sécuritaire et ses conséquences sur les plans agro-alimentaire et humanitaire dans le Sahel ont été au menu des échanges entre le Président du Faso et son hôte.

La suite après cette publicité

«Nous nous sommes entretenus sur la situation sécuritaire, la situation des déplacés internes et la situation alimentaire au Burkina Faso et dans le Sahel en général», a déclaré le Haut représentant de la Coalition pour le Sahel, Dr Djimé ADOUM à sa sortie d’audience. Selon Dr Djimé ADOUM, les questions alimentaires et de paix ont été suffisamment abordées avec le chef de l’Etat.

«Maintenant c’est de nous organiser en sorte que nous puissions apporter un appui pour qu’à la fois les difficultés sécuritaires puissent disparaitre et qu’il y ait des résultats positifs au niveau de la situation agro-alimentaire », a-t-il soutenu.

Le rôle du Haut représentant de la Coalition pour le Sahel est de prendre attache avec les dirigeants des pays de cet espace, pour prendre en considération leurs préoccupations afin de les transmettre au niveau de la Coalition qui regroupe une soixantaine de pays et d’organisations.

« Malgré les difficultés liées à la guerre en Ukraine, il y a un très grand nombre de personnes qui s’intéressent à ce qui se passe au Sahel », a déclaré Dr Djimé ADOUM.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

Écouter l’article

publicite