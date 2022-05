Gouvernance démocratique au Burkina : Le Forum Ditanyè pour le changement de paradigme

0 Partages Partager Twitter

Dans le cadre de la gestion du pays, des Burkinabè ont procédé au lancement d’une structure dénommée le « Forum Ditanyè », ce mardi 24 mai 2022 à Ouagadougou. Cette initiative vise à créer les conditions d’une réflexion sur la meilleure façon de doter le Burkina Faso d’institutions politiques et d’une démocratie qui règlent les problèmes des citoyens.

Au regard des différents changements au niveau de la gestion de l’Etat, des Burkinabè ont décidé de jouer leur partition en créant le « Forum Ditanyè ». Cette nouvelle structure se veut être un cadre de réflexion pour mettre fin au perpétuel recommencement de la vie politique nationale.

Dr Guy Yogo, membre du Forum ditanyé, a expliqué que l’objectif de la structure vise à créer les conditions d’une réflexion profonde sur la meilleure façon de doter le Burkina Faso d’institutions politiques et d’une démocratie qui règlent les problèmes des citoyens.

« En 60 ans d’Indépendance, les militaires se sont régulièrement invités ou ont été invités en rédempteurs. Chaque fois cela s’est terminé par la déception emmenant le peuple à exiger le retour à l’État de droit démocratique. A peine réinstallés les politiciens à leur tour déçoivent. Le peuple de nouveau se réfugie dans les bras des militaires.

Mais l’espoir ne dure que le temps de la rosée, puis le peuple déçu s’en va à nouveau se jeter dans les bras des mêmes politiciens vendeurs de rêves. Ce cercle vicieux se répète sans fin, depuis l’accession de notre pays à l’Indépendance », a-t-il souligné.

…abandonné le cholera pour la peste…

Il a souligné qu’après les 100 premiers jours de la transition « les Burkinabè, déboussolés se demandent s’ils n’ont pas abandonné le cholera pour la peste ».

Pour Dr Guy Yogo, le choix « Ditanyè » comme nom du Forum tient au fait que l’hymne d’un pays est un facteur rassembleur, fédérateur qui suscite les fiertés individuelles tout en galvanisant l’unité nationale.

A l’écouter, le Forum Ditanyé qui a été officiellement mis sur pieds le 19 mai 2022 se fixe comme objectif d’engager de larges concertations pour la construction d’un « Front démocratique ». A l’image du Collectif qui avait été mis en place au lendemain de l’assassinat de Norbert Zongo.

Pour constituer une veille démocratique autour de la présente transition, pour qu’elle ne s’écarte pas des missions d’une transition politique en restant concentrés sur les raisons de son avènement et qui ont été explicitement énoncées les 24 et 27 janvier 2022.

Dr Guy Yogo a insisté que le forum n’a pas pour ambition de conquérir et de gérer le pouvoir d’Etat. Par contre, selon lui, son ambition c’est de contraindre à la réflexion et à l’action pour imaginer une démocratie, des institutions et des mécanismes qui mettent à l’abri les Burkinabè des éternels recommencements, des éternels ballotages entre des politiques irresponsables et des militaires qui prétendent arbitrer le jeu politique mais qui ne sont pas dans leur rôle.

En plus, Newton Ahmed Barry, membre du forum, a fait savoir que la pire des choses qui puisse arriver à un pays, c’est l’instabilité politique.

En rappel, le Forum Ditanyè est dirigé par une coordination de 17 membres. Pour atteindre ses objectifs, le forum compte organiser des conférences publiques, des débats, des foras, des consultations, des réflexions et des recherches au Burkina Faso.

A cet effet, la première conférence publique se tiendra à Ouagadougou le 31 mai 2022 à l’université Joseph Ki Zerbo sur le Thème: « Regard critique sur les rendez-vous manqués de la démocratie : Comment construire des institutions qui répondent aux aspirations des Burkinabès ? ».

Jules César KABORE

Burkina 24

