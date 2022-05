Hausse des prix des produits de grande consommation : Mise en place d’une cellule de crise

0 Partages Partager Twitter

Le Premier ministre, Albert Ouédraogo, a échangé avec la Chambre de commerce et le patronat autour des prix des produits de grande consommation ce jeudi 26 mai 2022 à Ouagadougou. A cet effet, une cellule a été mise en place pour juguler cette crise.

Le gouvernement a échangé avec les acteurs du secteur privé, pour voir comment mettre ensemble les forces, les énergies et les intelligences, pour apaiser la souffrance des populations quant à la hausse des prix de différents produits de grande consommation.

Lionel Bilgo, porte-parole du gouvernement, a fait savoir qu’à la demande du Premier ministre, une cellule de crise a été mise pour réfléchir au défi actuel suite à la hausse des prix. A l’écouter, cette cellule sera consacrée à la recherche de solutions de la flambée des prix.

« Cette rencontre nous a permis d’harmoniser nos points de vue. De comprendre que la situation est très sérieuse et surtout de nous mettre en ordre de bataille pour réfléchir ensemble afin de trouver des solutions appropriées », a-t-il affirmé.

Pour lui, il s’agissait de poser les bases pour une synergie d’actions qui a lieu de mettre en place avec le patronat et la chambre de commerce, un comité permanent qui va permettre d’affronter les défis à venir et actuel.

Seydou Diakité, porte parole de la délégation des acteurs économiques, a précisé qu’il s’agissait de réfléchir sur la conjoncture actuelle avec une hausse vertigineuse des prix à tous les niveaux.

« Une cellule a été mise en place, des réflexions vont se mener pour voir comment on peut efficacement accompagner notre économie et maîtriser les effets pervers de la crise. Dans les jours à venir, vous allez comprendre pourquoi on était là ce matin », a-t-il relevé.

Jules César KABORE

Burkina 24

