Coupe du Faso 2022 : L’AS Douanes remporte son premier titre

Enfin un trophée pour l’AS Douanes. Depuis son accession en 2018 en première division, les « Gabelous » se sont fixés pour objectif le titre. Mais, quatrième au championnat, les Douaniers ont sauvé leur saison en remportant la Coupe du Faso (1-0) devant l’US Comoé (USCO) de Banfora, club de deuxième division ce dimanche 29 mai 2022.

Une affiche inédite en finale de la Coupe du Faso. AS Douanes vs US Comoé de Banfora. Deux équipes qui disputent leur première finale de la Coupe du Faso.

Une équipe de Ligue 1. L’AS Douanes. En face, une équipe de deuxième division l’US Comoé. Mais, les deux formations ont les mêmes couleurs. Le bleu et le jaune.

Mais dans cette finale des « bleus », pas de round d’observation. Cette finale est officiée par un trio arbitral ivoirien dont une femme (Bienvenu Sinko, Hermann Aguié, Denise Akoua Kossonoux Akoua. Dès l’entame, Abass Ripama, sollicite le gardien de l’USCO dans un face à face. Mais, le joueur de l’AS Douanes écope d’un carton jaune pour simulation.

En ce début de match, Michael Ibeh est très actif. L’attaquant de l’AS Douanes sur le côté gauche, fait parler sa vivacité. Sur l’une des actions les plus dangereuses, il entre en dribble dans la surface de réparation mais, il avance et se heurte au gardien de l’USCO Daouda Koné.

A la 35e minute, Robert Mathieu Ndgidi 2 voit son ballon renvoyé par le montant gauche suite à une frappe. Deuxième signal de l’AS Douanes.

Petit match en deuxième période

Comme une finale doit se gagner l’USCO avec Mohamed Lamine Traoré, Elloh Mohamed Dao et Billy Jonh Kragba mais ces derniers ont du mal à trouver la faille au sein d’une défense de l’AS Douanes plus alerte.

Finalement, c’est Michael Ibeh, qui sur un coup franc ouvre le score de la tête (1-0) et permet de marquer la pause avec un avantage. Ibeh sera élu homme du match.

Au retour des vestiaires, l’équipe de l’USCO qui souhaite refaire son retard à l’initiative du jeu. Les joueurs venus de Banfora harcellent constamment les défenseurs de l’AS Douanes obligés parfois de dégager en catastrophe.

Sur des tentatives lointaines, ils mettent le gardien de l’AS Douanes Mohamed Zegué Traoré. Mais, ils ne trouvent pas la faille. Au fil des minutes, le rythme baisse. L’AS Douanes tente de maintenir l’USCO dans son camp tandis que son adversaire tente les longues balles.

Cela ne paie. C’est l’AS Douanes qui inscrit son nom pour la première fois au palmarès de la Coupe du Faso grâce à un but de Michael Ibeh.

Place à la campagne africaine

« Nous avons souffert en deuxième mi-temps mais en première période nous avons fait l’essentiel. Mes garçons ont été forts quand on sait la saison difficile que nous avons eue », s’est réjoui Yaya Koné l’entraîneur de l’AS Douanes.

Déception mais fierté d’avoir atteint une finale de la Coupe du Faso. « J’ai perdu mon meilleur défenseur. Dès qu’il est sorti, on a pris le but. Mais, ils n’ont pas démérité. Ils ont été meilleurs que nous. On pensait faire un exploit mais les dieux du football n’étaient pas avec nous », regrette Moumouni Traoré.

Le premier ministre Albert Ouédraogo a présidé cette finale de la Coupe du Faso 2022. L’AS Douanes disputera la Super Coupe AJSB contre le Rail Club du Kadiogo (RCK) champion national le 5 août 2022.

