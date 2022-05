Finale de la League des Champions : Le Real Madrid remporte son 14ème sacre

0 Partages Partager Twitter

Mais quel Match ! Le chalenge a été de taille. Finalement le Real avec un but finit par remporter ce grand rendez-vous du football, faisant de ce pas son 14ème titre à la Ligue Des Champions (LDC) ce samedi 28 mai 2022.

Après une période chaude et pleine d’altercations de la part des deux équipes, c’est finalement la Maison Blanche qui finit par débloquer les verrous de cette 67ème finale avec Vinicius junior alias Vini à la 59ème minute.

Après maintes tentatives des « Reds » de Liverpool qui ne l’ont pas démérité, c’est finalement le Réal de Madrid qui finit par l’emporter sur le score de 1 but à 0 marquant le 14e titre de la Maison Blanche, soit la decimocuarto (espagnole).

Il faut dire que cette rencontre marque la troisième fois de l’histoire que Liverpool et le Real Madrid s’affrontent en finale de la Ligue des champions, au Stade de France (Saint-Denis).

« Ancelotti est le meilleur. Il connaît si bien les joueurs et le Real Madrid, il a beaucoup de connaissances en psychologie », ont été les premiers mots du président des Madrilènes Florentino Perez après cette 2ème coupe de la LDC de l’Italien Carlos Ancelotti au Real Madrid.

Il faut dire qu’entre le Réal et la LDC, la magie opère toujours comme l’a démontré l’histoire. Comme pour ne pas déroger à la règle, dans cette 67e édition de la C1, les Madrilènes ont livré une bataille de taille pour tous les joueurs, pour éliminer successivement le PSG, Chelsea et Manchester City désigné surtout comme favoris et parvenir à ce 14ème titre.

Thibaut Courtois, gardien de la maison blanche a été élu Homme du Match de cette finale de la Ligue des Champions. Pour un total de trois tirs qui ont été stoppés par le gardien Belge, le Sénégalais Sadio Mané a quant à lui obtenu une note de 5 pour le match, selon plusieurs médias. Le Français Karim Benzema lui a remporté le trophée du meilleur buteur de la compétition.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

