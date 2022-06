Dr François d’Assise Palm : « Au niveau de l’administration quand il y a un concours, ça sera la méritocratie »

0 Partages Partager Twitter

Dans le cadre de la première conférence publique du Forum Ditanyè, le Dr François d’Assise Palm a animé un brillant exposé sur la thématique « Éléments constitutionnels des dynamiques de coopération inter-ethnique et intercommunautaire », ce vendredi 3 juin 2022, à Ouagadougou.

La construction d’une conscience nationale était le point vital des échanges du Dr François d’Assise Palm, lors de la conférence publique du forum Ditanyè. De ses propos, il laisse entendre qu’« au Burkina, on parle généralement de région, on parle d’ethnie, parfois on parle de communauté, communauté musulmane, communauté catholique, communauté protestante, même les animistes, construire une conscience nationale veut dire qu’au-delà de toutes ces appartenances religieuses, confessionnelles, ethniques, que d’abord nous puissions nous sentir Burkinabè », a-t-il dit.

A l’en croire, chaque Burkinabè doit revoir l’autre Burkinabè comme son frère, car c’est en se voyant comme frère qu’on pourra évoluer ensemble, sans discrimination. Ainsi, il ajoute que cette construction d’une conscience nationale doit même s’étendre dans les administrations.

« Au niveau de l’administration quand il y a un concours, ça sera la méritocratie. C’est le plus méritant qui sera embauché et non parce que c’est mon cousin, parce que nous sommes de la même région, parce que nous sommes de la même ethnie, ou nous sommes de la même religion », a soutenu Dr François d’Assise.

Par ailleurs, il invite tout un chacun à s’inspirer du passé qui a des avantages, mais aussi se projeter sur l’avenir car dit-il, « si vous prenez les jeunes aujourd’hui qui manipulent Facebook, qui sont sur WhatsApp, qui ne lisent pas, qui ne connaissent pas les contes, qui ne connaissent pas les proverbes, qui ne connaissent pas l’organisation sociale traditionnelle, quel Burkina construire avec eux ? ».

Pour rappel, le forum Ditanyè est né pour que les Burkinabè se prennent en main. « Il ne faut pas qu’ils soient à la traine de l’histoire. Il faut qu’ils soient justement les acteurs et même de l’histoire. Voilà pourquoi nous avons créé le forum Ditanyè et nous avions lancé cet appel aux Burkinabè pour qu’ils se réveillent pour assurer la veille, la vigilance afin que la transition suive le meilleur chemin possible », informe Germain Bitiou Nama, directeur fondateur du bimensuel L’Évènement.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

