Terrorisme : La Coalition Gatia-MSA annonce avoir appuyé l’armée malienne pour libérer un village

0 Partages Partager Twitter

Le Mouvement pour le Salut de l’Azawad, à travers ce communiqué publié par nos confrères de Minute.bf, annonce avoir appuyé l’armée malienne pour repousser le groupe terroriste Daesh/EIGS et libérer totalement le village d’Anderamboukane.

« Suite aux nombreux massacres de masse des populations perpétrés par le groupe terroriste Daesh/EIGS dans les régions de Ménaka et Gao, les Forces Armées Maliennes (FAMA), appuyées par la coalition GATIA-MSA, ont débuté ce samedi 04 juin 2022, une opération de sécurisation des populations qui a abouti à la reprise et au contrôle total du village d’Anderamboukane ainsi que du camp militaire de la localité.

La suite après cette publicité

Les éléments terroristes de Daesh ont été mis en déroute et ont quitté le village et ses environs. Les Groupes Terroristes ont effectué plusieurs embuscades qui ont toutes été anéanties jusqu’aux portes de la localité. Il est procédé en ce moment aux fouilles dans le village et ses environs pour assurer une parfaite sécurité des personnes et des biens.

Ménaka, le 04 juin 2022

Pour la Coalition GATIA-MSA

La cellule de communication

Écouter l’article

publicite