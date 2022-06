APPEL À CANDIDATURE : YENNENGA DE L’ANNÉE – 2ème Édition

0 Partages Partager Twitter

PARCE QU’ELLE EST UNE BRAVE FEMME À L’IMAGE DE YENNENGA, NOUS NOUS DEVONS DE LA CÉLÉBRER !

Vous connaissez une femme autour de vous, dont le parcours exceptionnel mérite d’être connu et promu ?

Une femme dont l’histoire est riche de luttes, de victoires et d’enseignements ?

Une femme qui malgre les dures conditions, avance contre vents et marées?

Une guerriere tapie dans l’ombre ! Une burkindbila qui doit être connue de tous ?

CANAL+ BURKINA vous donne l’occasion de la célébrer et de la mettre à la lumiere grâce à la 2ème édition de YENNENGA DE L’ANNÉE.🤩🥳

🥇La gagnante repartira avec 🎁:

👉🏾 💸1 500 000F CFA en espèces

👉🏾 10 000 000F en bon de communication

👉🏾 ✈1 voyage tous frais payés pour participer à l’émission CHŒUR DES FEMMES à Abidjan

👉🏾 📡1 an d’abonnement TOUT CANAL+

👉🏾 🏆1 trophée

👉🏾 1 attestation de reconnaissance

📅Jusqu’au 20 juin 2022, envoyez-nous une photo de votre YENNENGA avec une brève description de son parcours sur le numéro WhatsApp : (+226) 57 60 00 00 et restez connectés !

Bonne chance à toutes 😊

