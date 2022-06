Cuniculture : « On a l’impression qu’élever des lapins, c’est une activité d’enfants » (Moumouni Simporé)

0 Partages Partager Twitter

A l’initiative de l’association Cercle des Cuniculteurs, il s’est ouvert, ce samedi 4 juin 2022 au siège national du Cercle d’étude, de recherche et de formation islamique (CERFI), à Ouagadougou, la 1re édition de la Journée de sensibilisation sur les potentialités de la cuniculture.

L’association Cercle des Cuniculteurs est née de deux perceptions si l’on en croit le propos de son président, Moumouni Simporé. « On a l’impression qu’élever des lapins, c’est une activité d’enfants… » compte tenu notamment de « la place qu’occupe le lapin au niveau des pouvoirs de décision publique », a-t-il fait savoir. A ces deux perceptions, il a ajouté « la méconnaissance de l’animal » quand bien même l’on l’élève.

Pour lui donc, la 1re édition de la Journée de sensibilisation sur les potentialités de la cuniculture, qui se tient autour du thème central « La filière lapin : une opportunité à saisir pour tous les acteurs », contribuera à faire prendre conscience des potentialités de la filière aux éleveurs, aux investisseurs, à l’administration publique et à tous ceux qui veulent être acteurs.

Hamidou Yaméogo, Président du Cercle d’étude, de recherche et de formation islamique (CERFI), également parrain de cette 1re édition, a fait savoir toute sa joie et l’intérêt de son institution à accompagner pareille activité. « En islam, le travail a une valeur sociale et spirituelle tandis que l’oisiveté et la mendicité sont réprouvées », a-t-il dit.

Le CERFI, désormais partenaire

Cette activité, des dires du président du CERFI, rentre en droite ligne avec les statuts et règlements intérieurs du CERFI dont l’un des objectifs « est d’apporter une contribution positive au développement social, culturel et économique du pays en s’appuyant sur des activités ayant trait à l’éducation, à la formation, à l’information ».

Et d’indiquer que « le CERFI se positionne désormais comme un partenaire de l’association ». Il est aussi prévu pour cette Journée, des communications sur les généralités du lapin ; sur comment produire le lapin au Burkina Faso et sur « le Cercle des cuniculteurs : actions et réactions pour la promotion de la filière lapin au Burkina Faso ».

En marge de la cérémonie d’ouverture de cette Journée de sensibilisation, est intervenue une visite de stands. L’association Cercle des Cuniculteurs est une association apolitique à but non lucratif, créée en septembre 2018. Son objectif principal est la promotion de la cuniculture au Burkina Faso.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

