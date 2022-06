2AMIS outille des personnels de santé sur l’accueil, la communication et l’humanisation dans les hôpitaux

Afrique Assistance Médicale Internationale et services (2AMIS) a initié une formation au profit des responsables d’hôpitaux, de cliniques et de service santé sur le thème « Accueil, communication et humanisation à l’hôpital et dans les services de santé. La formation va s’étaler sur quatre jours à savoir du 6 juin au 9 juin 2022. La cérémonie d’ouverture est intervenue ce lundi 6 juin 2022 à Ouagadougou.

Le 12 avril 2022, le tribunal de grande instance de Koupéla condamnait trois sages-femmes pour « homicide involontaire » dans l’affaire du décès d’un nouveau-né. Le 11 mai 2022, le tribunal de grande instance de Louga (Sénégal) condamnait trois sages-femmes « pour non-assistance » à personne en danger ».

Ces cas sont similaires car il y a eu mort d’hommes. Ils sont les résultats de certaines insuffisances émanant de mauvaise qualité de l’accueil des malades, de mauvaise communication avec les patients et leur entourage, et le manque d’humanisme dans les rapports soignants-soignés. Toutefois ces cas sont légions dans les hôpitaux et services de santé africains en général.

Dans l’optique de remédier à ces tares qui gangrènent les services de santé et contribuent à améliorer la méfiance entre soignant-soigné, Afrique assistance médicale internationale et services (2AMIS) a créé un cadre de rencontre, d’échange et de partage d’expérience pour renforcer les capacités des responsables d’hôpitaux.

les capacités managériales d’un directeur général c’est de pouvoir organiser un bon accueil dans son service

« Les gens ont le sentiment que dès lors que vous êtes malade, c’est comme si vous n’êtes plus un être humain à part entière. C’est comme si vous êtes moins que les autres. Le fait d’être malade ne permet pas qu’on vous traite moins que les autres, que l’on vous dénie tous les droits que vous aviez quand vous êtes bien portants », a décrié Robert Sangaré, directeur général de 2AMIS.

Pour lui, une prise de conscience s’impose. Il a ainsi suggéré d’intégrer les paramètres d’accueil, de communication et d’humanisation dans le management des structures hospitalières. « Il faut que dans l’évaluation des critères des performances des hôpitaux, on intègre tous ces critères. Et les capacités managériales d’un directeur général c’est de pouvoir organiser un bon accueil dans son service.

Un bon médecin c’est celui qui sait bien communiquer avec son malade. Pas celui qui panique le malade, pas celui qui dédaigne le malade, pas celui qui méprise le malade parce qu’il est tout puissant », a indiqué Robert Sangaré.

Narcisse Naré, chargé de mission du ministre de la santé qui a d’ailleurs représenté le ministre de tutelle, a jugé important et pertinent le thème de la formation « qui va sans nulle doute apporter des réponses aux soignants qui s’interrogent de manière pluridisciplinaire sur l’accueil des patients et sur le sens de leur pratique ».

Pour finir, il a exhorté les différents participants à prêter une oreille attentive à la formation « pour en tirer des dividendes qui viendront améliorer et compléter les prestations sanitaires de qualité dans nos hôpitaux et autres structures de soins au grand bonheur de nos populations laborieuses ».

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

