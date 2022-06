Une Burkinabè remporte le premier Prix de la pionnière des Nations Unies pour les femmes spécialistes des questions judiciaires et pénitentiaires

0 Partages Partager Twitter

Téné Maïmouna Zoungrana, une gardienne de prison burkinabè déployée à la MINUSCA remporte le premier Prix de la pionnière des Nations Unies pour les femmes spécialistes des questions judiciaires et pénitentiaires.

La suite après cette publicité

New York, mercredi 8 juin 2022 – L’Organisation des Nations Unies a décerné hier mardi 7 juin 2022, le premier prix de la pionnière des Nations Unies pour les femmes spécialistes des questions judiciaires et pénitentiaires à Téné Maïmouna Zoungrana du Burkina Faso lors d’une cérémonie qui s’est tenue au Siège des Nations Unies à New York.

Le chef de cabinet du Secrétaire général, Courtenay Rattray, a remis le prix à Mme Zoungrana au nom du Secrétaire général. Le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, et la Secrétaire générale adjointe et Directrice exécutive d’ONU Femmes, Sima Sami Bahous, ont prononcé également un discours.

Téné Maïmouna Zoungrana, qui a été déployée pour la première fois à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) entre 2014 et 2017, puis en 2020, soutient l’une des tâches les plus difficiles de la mission : la démilitarisation du système pénitentiaire de la République centrafricaine (RCA).

Elle dirige et coordonne également les activités d’intervention rapide et de contrôle des émeutes à la prison centrale pour hommes de Ngaragba à Bangui, la plus grande et la plus instable des prisons de la RCA, avec une population de détenus classés à haut risque.

Forte de sa vaste expertise technique en matière d’intervention de crise, Mme Zoungrana a encadré des collègues de l’ONU et des membres du personnel pénitentiaire national et a créé une équipe d’intervention rapide réservée aux femmes.

« La sécurité des prisons a longtemps été caractérisée par des stéréotypes qui ont entravé le développement des administratrices de prison. Je suis très heureuse et honorée qu’aujourd’hui des opportunités soient données aux femmes de travailler dans les prisons, et d’exercer tous les rôles sans distinction », a déclaré Téné Maïmouna Zoungrana lorsqu’elle a été informée de l’attribution du prix.

Parmi ses succès, il y a l’intégration de la formation à l’intervention rapide dans les procédures nationales du programme pénitentiaire qui a contribué à améliorer de l’efficacité et de la responsabilité des établissements pénitentiaires de la RCA, permettant de réduire considérablement le nombre d’évasions.

« Les spécialistes des questions pénitentiaires des Nations Unies, comme Mme Zoungrana, travaillent main dans la main avec le personnel pénitentiaire national pour assurer la sécurité publique. Les agents pénitentiaires accomplissent ce travail dans des circonstances difficiles », a expliqué le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix.

« Nous sommes confrontés à des menaces mondiales interconnectées contre la paix, la justice et l’égalité entre les sexes et à un retour en arrière croissant qui menace des années de progrès. Plus que jamais, il est essentiel que l’ONU véhicule ses valeurs fondamentales d’équité et d’égalité. Cela commence par l’accès d’un plus grand nombre de femmes aux postes de direction et de décision », a déclaré la Directrice exécutive d’ONU Femmes, Sima Sami Bahous.

Le prix de la pionnière des Nations Unies a été créé en 2022 par le service des questions judiciaires et pénitentiaires du Bureau de l’état de droit et des institutions chargées de la sécurité, qui fait partie du Département des opérations de paix. Il a pour objectif de mettre en avant des spécialistes extraordinaires qui ont brisé les barrières de genre dans des contextes difficiles et dangereux et prouvé que les femmes sont un élément essentiel du mandat de chaque opération de la paix pour créer une paix durable.

Félicitations à Téné Maïmouna Zoungrana pour avoir remporté le prix et à toutes les autres candidates présélectionnées : Mboahangy « Fana » Rakotoarisoa, de Madagascar, déployée à la MINUSMA ; Wedji Mbengue, du Sénégal, déployée à la MINSUCA ; Beatrice Were, du Kenya, précédemment déployée à la MONUSCO ; et Karima Dannauda Mohammed, du Nigeria, déployée à la MONUSCO.

* * * * *

https://news.un.org/fr/story/2022/06/1121322

Responsables presse :

Lee Woodyear

Chargé de communication

Service de l’Action Antimines des Nations Unies (UNMAS)

Département des opérations de paix (DPO)

E-mail: [email protected]

Tél.: +1 646 416 1418

Elizabeth McInnes

Consultante en Information Publique et Communication

Office of the Assistant Secretary-General for Rule of Law and Security Institutions

Département des opérations de paix (DPO)

E-mail: [email protected]

Tél: +1 917 270 5307

Écouter l’article

publicite