Ouaga : Des cadeaux promis à « Mr Bongal » après sa réussite au BEPC

0 Partages Partager Twitter

Révélé au grand public à travers un reportage de Radio Oméga lors de la composition de l’épreuve écrite d’Anglais, le candidat Abdoul Karim Sanogo a obtenu son Brevet d’études du premier cycle (BEPC) avec la « Yen-Mo » (Moyenne) de 10,33/20 à l’issue du 1er tour.

La suite après cette publicité

L’intéressé était absent lors de la proclamation des résultats de son jury. Mais il s’est fait représenter par son frère ainsi qu’une foule qui attendait impatiemment les résultats de l’élève devenu célèbre.

Plusieurs voix se sont levées pour encourager et féliciter le jeune, même si d’autres voix déprécient son « comportement ou son langage ». Bassyam Voyage, qui a promis des cadeaux notamment une bourse d’étude en Anglais pendant un mois à « Mr Bongal » et de payer ses études jusqu’en classe de Terminale, s’est dit fier et a promis d’autres surprises.

« Cette victoire du petit est une victoire nationale. Ce n’est pas le langage que nous parlons qui justifie notre intelligence. Nous, Bassyam Voyage, avons pris la décision dès le début d’accompagner le petit en lui offrant un billet pour aller à l’international à Accra et à Lomé. Et le billet est confirmé.

On va lui ajouter un deuxième billet pour aller à Abidjan », a indiqué Bassyam Voyage qui a également informé qu’à partir de demain 11 juin 2022, Abdoul Karim Sanogo bénéficiera d’un vol spécial pour faire le tour de la Capitale burkinabè, Ouagadougou.

De nombreux autres particuliers ont promis des cadeaux à « Mr Bongal ».

Écouter l’article

publicite