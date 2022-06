0 Partages Partager Twitter

Ceci est un écrit de la coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies sur les attaques de Seytenga.

La Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies condamne les attaques de Seytenga, Burkina Faso.

Ouagadougou, 13 juin 2022 – La Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies et Coordonnatrice Humanitaire au Burkina Faso, Mme Barbara Manzi, condamne fermement les attaques perpétrées dans la commune de Seytenga (province de Seno, région du Sahel), et plus particulièrement celle contre la population le 11 juin 2022 qui a causé la perte de vie de plusieurs civils, y compris des enfants, et un déplacement massif de population.

« Toute attaque contre les civils dans n’importe quelle situation est strictement interdite par le droit international humanitaire. La protection des civils, les droits humains et le respect de la loi humanitaire ne sont pas négociables » affirme Mme Manzi.

La Coordonnatrice Résidente, au nom de toute l’équipe onusienne présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées, exprime sa compassion aux blessés et à toute personne sinistrée. Elle réaffirme l’engagement des Nations Unies à continuer à soutenir le Burkina Faso dans ses efforts visant à protéger les droits humains, à prévenir l’extrémisme violent et assurer la protection des civils à travers ses actions humanitaires et de développement.

« Les équipes humanitaires se sont déjà mobilisées pour soutenir les victimes de cette tragédie. De plus, les efforts se multiplient pour mobiliser davantage d’aide pour répondre aux besoins croissants de la population affectée par la crise humanitaire dans le pays, même si les financements nécessaires pour la réponse tardent à se matérialiser. Nous sommes conscients de l’impératif d’en faire plus. Nos efforts de mobilisation pour soutenir les plus vulnérables, en collaboration avec les autorités, doivent être sans limite, de même que la générosité du peuple burkinabè vis-à-vis de leurs compatriotes fuyant la violence n’a pas de limite » souligne-t-elle.

Contact Presse : Zéliya Tamboura, Responsable du Centre d’Information des Nations Unies (CINU), Burkina Faso- [email protected]

