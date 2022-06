0 Partages Partager Twitter

Soucieux de promouvoir le développement durable et endogène au Burkina Faso, le Mouvement des Jeunes Engagés pour le Développement (MOJED) a entrepris un projet environnemental « Une école, 50 arbres ». La cérémonie de lancement de ce projet a eu lieu ce jeudi 16 juin 2022 au sein du Lycée privé la sagesse à Ouagadougou.

« L’arbre c’est la vie », tel est le slogan du Mouvement des Jeunes Engagés (MOJED). Pour donner vie à ce slogan, les membres du MOJED ont entrepris le projet « une école, un arbre ». Ce projet se veut être une thérapie contre la dégradation continue de notre environnement marquée aujourd’hui par la déforestation.

« L’initiative vient à point nommé pour lutter contre les changements climatiques qui font souffrir toute la planète de nos jours. C’est pourquoi le Mouvement pour des Jeunes Engagés (MOJED) a initié ce projet pour contrer la déforestation, la désertification et à procurer une éducation environnementale aux élèves qui sont aujourd’hui la base de la jeunesse et de la population à qui nous voulons confier cette garde de l’environnement au Burkina Faso », indique le président du MOJED, Kassoum Koudougou.

Kassoum Koudougou, président du MOJED,

Des dires du président du MOJED, le projet « une école, 50 arbres » va s’étendre sur trois phases. « La 1ere phase va concerner la 1ere année, qui va comprendre l’éducation environnementale d’abord, et ensuite on va choisir 24 écoles dans les 12 arrondissements dont 2 écoles par arrondissements pour la phase pilote. Ça va servir d’exemple et on va éduquer les enfants dans ce sens, et maintenant la 2e année et la 3e année, vont concerner la 2e phase, qui va constituer le reboisement massif des 48.500 arbres sur toute la ville de Ouagadougou », a-t-il énuméré.

Des manguiers, des nîmes, des bananiers, des orangers, et biens d’autres types de plantes ont été mis sous la terre au lycée privé la sagesse, sous les regards du directeur d’étude dudit établissement. Il n’a pas manqué d’exprimer sa joie et aussi inviter son personnel à un bon usage de ces plantes.

« Nous remercions le MOJED pour le choix porté sur notre établissement. Vous savez, il y a plus de 1100 établissements à Ouagadougou, parmi ces établissements, c’est sur nous que le MOJED a porté son choix. Ça fait vraiment plaisir. J’invite le personnel à prendre soin des arbres qui seront plantés. Si on n’en prend pas soin, pour ceux qui font l’effort, ça les décourage », a avancé le Directeur du lycée privé la sagesse, Mohamed Nikiéma.

Mille écoles sont ciblées pour bénéficier du projet, sur une durée de 36 mois, des propos de Kassoum Koudougou. Et si les moyens permettent dit-il, cette bonne action va s’étendre dans les autres écoles et dans les autres villes. Ce projet il faut le dire est évalué à 150 millions environ.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

