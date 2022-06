Monique Yéli Kam invite le président Damiba à quitter « immédiatement les accords internationaux de défense et de coopération »

0 Partages Partager Twitter

Face à la presse ce vendredi 17 juin 2022, Monique Yéli Kam, présidente du Mouvement pour la renaissance du Burkina (MRB) a relevé que 4 mois après sa prise de pouvoir, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba n’a pas encore réussi jusqu’ici à libérer le Burkina Faso des quatre prisons de la grille d’analyse de Jean-Pierre Olivier de Sardan, anthropologue nigérien, à savoir la prison des experts internationaux, la prison de des partisans, courtisans et alliés, la prison des bureaucrates et enfin la prison des Acteurs de l’économie nationale et mondiale : « Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, Président de la transition, l’économie est le déterminant de la guerre».

Sur la première prison, elle a rappelé au président Damiba que le Burkina Faso est «sous régime d’aides » de la Banque Mondiale, des partenaires techniques et financiers et de la France.

«Cette prison n’est pas seulement imposée de l’extérieur, mais, elle est surtout mentale, elle vous a limité à attendre des solutions et à signer des accords qui ont complètement aliéné notre pays, et l’a exposé à la pauvreté, terreau de tous les fléaux dont les conflits intérieurs, l’insécurité et ses conséquences humanitaires», a-t-elle laissé entendre.

Et de poursuivre : «Monsieur le Président de la transition, le MRB, par ma voix, vous interpelle et vous appelle à quitter cette prison immédiatement, en dénonçant tous les accords, et, notamment les Accords de défense et de coopération militaire afin d’exiger une relecture et l’établissement de l’équilibre des intérêts dans le respect mutuel. La clause d’exclusivité doit être abrogée de tous les accords internationaux et la Clause de réciprocité doit être introduite dans tout accord».

