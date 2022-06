Solidarité sous-régionale : Le geste de la CEDEAO au Burkina Faso

0 Partages Partager Twitter

Jean Claude Kassi Brou, Président de la Commission de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a symboliquement remis, ce vendredi 17 juin 2022, à Ouagadougou, des vivres aux personnes vulnérables du Burkina Faso via le ministère de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques.

Un prêt de 6 579,5 tonnes de céréales, soit 65,80% du volume demandé, estimé à 2 302 825 000 F CFA mobilisés grâce au soutien financier de l’Union européenne (UE). Telle est la quantité totale de vivres qu’a bien voulu apporter la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) au Burkina Faso qui en a fait la demande.

Jean Claude Kassi Brou, Président de la Commission de la CEDEAO, qui a procédé à la remise symbolique, a expliqué que ce soutien est en droite ligne de ce que les chefs d’Etat et de gouvernements membres de l’institution ont décidé.

« Conformément à ce que les pays ont arrêté, quand un pays a une situation difficile, il fait une demande et sur la base de l’analyse qui est faite, la CEDEAO utilise ses stocks de réserve pour venir en soutien au pays », a-t-il expliqué.

Et de faire savoir que « ce mécanisme d’appui au pays a pratiquement été utilisé à dix reprises; le Burkina Faso a également bénéficié de ce mécanisme et ça bien fonctionné. C’est un mécanisme de solidarité », a-t-il dit en sus.

Un prêt à rembourser « grain pour grain »

A en croire les dires du ministre de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques, Innocent Kiba, la remise desdits vivres fait suite à une requête du chef de gouvernement burkinabè. « Au mois d’avril 2022, le chef du gouvernement a introduit une requête auprès de la CEDEAO pour demander un prêt de vivres.

La CEDEAO a accepté ce prêt, qui couvre 65% du volume qui avait été demandé (10 000 tonnes). Ce prêt va être remboursé « grain pour grain » au plus tard fin mars 2023 », a-t-il informé, rassurant de ce que le peuple burkinabè mettra tout en œuvre à travailler à être beaucoup plus résilient et aussi à pouvoir rembourser ce stock à la date indiquée.

Ce geste, a-t-il de même dit, « va nous permettre de traiter les urgences face à l’insécurité alimentaire tout en cherchant des solutions aux questions relatives à la reconstitution de nos stocks au niveau national et aussi en travaillant à mettre en œuvre des moyens de résilience pour pouvoir réussir les campagnes prochaines et aller vers une souveraineté alimentaire ».

En ce qui concerne la répartition des vivres, Innocent Kiba a laissé entendre : « au niveau national, nous avons tout un dispositif de réponse à la sécurité alimentaire qui va passer par la vente à prix social des vivres reçus au niveau des différentes boutiques que nous appelons régulièrement les boutiques témoins ».

A préciser que 6 402 tonnes (soit 97,30% du tonnage accordé) sont stockées au Burkina Faso et 177,5 tonnes (2,70%) viendront du Ghana. Estimé à 2 302 825 000 F CFA, le stock, mobilisé grâce au soutien financier de l’Union européenne (UE), permettra de soulager environ 132 000 personnes, soit 22 000 ménages vulnérables.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina Faso

