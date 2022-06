Journée de l’Enfant Africain 2022 : L’UNICEF Burkina et son ambassadeur Smarty prêchent plus de solidarité pour les enfants déplacés

Journée de l’Enfant Africain 2022 : L’UNICEF Burkina et son ambassadeur Smarty prêchent plus de solidarité pour les enfants déplacés

Ce jeudi 16 juin 2022, le Burkina et le reste de l’Afrique commémore la Journée de l’Enfant Africain (JEA) en souvenir des lycéens sud-africains tués sur la voie publique en 1976 à Soweto par la police alors qu’ils protestaient contre un système éducatif inspiré par l’apartheid. Au Burkina, cette commémoration intervient dans un contexte de crise sécuritaire qui menace la prise en charge de plus de 2,3 millions d’enfants. A cette occasion, UNICEF Burkina a effectué une visite de terrain à Kaya dans le Centre-Nord en compagnie de son ambassadeur de bonne volonté Smarty pour montrer les actions faites pour la prise en charge des enfants affectés par de violences multiples.

La commémoration de la JEA intervient au Burkina cette année dans l’un des pires moments de son histoire. Pris en tenaille entre crise sécuritaire et la pandémie du COVID-19, le pays doit faire face également à une crise alimentaire et nutritionnelle. On dénombre 3,4 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire dont 700 000 enfants de -5 ans menacés de malnutrition aiguë. Du point de vue sanitaire, deux millions de personnes sont privés de soins de santé à cause de la fermeture des centres de santé due à l’insécurité.

Dans la réponse humanitaire que le gouvernement burkinabè a mis en place, il bénéficie de l’appui de partenaires au premier desquels le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF). Dans le cadre de la commémoration de la Journée de l’Enfant Africain, cet organisme onusien a effectué une visite de terrain à Kaya, capitale régionale du Centre-Nord, qui accueille des milliers de personnes déplacées internes. Dans cette ville où une bonne partie des populations du Sahel et du Centre-Nord a trouvé refuge, l’UNICEF Burkina appuie les structures de santé pour le traitement et la prévention de la malnutrition.

Au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) du secteur 6 de Kaya, où la Représentante de l’UNICEF Burkina Sandra Lattouf, accompagnée de l’ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF, l’artiste musicien Smarty, ont commencé la visite, le nombre de cas d’enfants malnutris va de façon croissante, selon l’infirmier chef de poste Issa Sawadogo. « Avec l’arrivée de nouveaux déplacés de Dablo, Foubé, (…) on assiste à une augmentation du nombre des cas d’enfants malnutris, de femmes enceintes et de femmes allaitantes », explique-t-il. A l’en croire, le nombre d’enfants malnutris enrôlés dans ce centre de santé a doublé en l’espace d’un an.

Dans ce CSPS, c’est le point focal nutrition qui s’occupe de la prise en charge des cas de malnutrition. Un travail de sélection y est fait pour identifier les cas modérés où la prise en charge peut se faire sur place. Par contre les cas sévère ou aiguë sont transférés au Centre Hospitalier Régional (CHR).

Toujours dans ce CSPS, un espace est dédié aux femmes allaitantes. C’est l’espace ami des bébés, conçu notamment pour recevoir les femmes déplacées internes pour les mettre à l’aise pour un allaitement sécurisé.

Dans cet espace, des causeries éducatives sont organisées pour montrer aux femmes allaitantes les bonnes positions pour allaiter et pour éviter que les enfants ne tombent dans la malnutrition. L’espace Ami des Bébés a été mis en place dans le cadre d’un projet financé par l’UNICEF et exécuté par l’ONG Save the Children.

Cap à l’’espace Ami d’Enfant de Bangrin…

Après le CSPS du secteur 6, la visite s’est poursuivie à l’espace Ami d’Enfant de Bangrin, dédié à la prise en charge des enfants en situation d’urgence. Ici, les enfants sont regroupés par tranche d’âge de 3 à 6 ans, de 7 à 12 ans et de 13 à 17 ans pour mener des activités.

526 enfants déplacés internes et 106 enfants de la communauté hôte y bénéficie d’une prise en charge psychosociale. Ce projet est également financé par l’UNICEF Burkina et mis en œuvre par l’ONG Children Believe.

« Pour la journée africaine de l’Enfant le 16 juin, il était important que l’on soit auprès des populations que l’on sert et nous avons la chance d’être aujourd’hui avec notre ambassadeur Smarty. On vient rencontrer la population, les agents actifs, dynamiques et engagés dans le travail, les écouter, essayer de voir comment on peut mieux collaborer et mieux les appuyer.

La situation de l’enfant est actuellement dramatique. On a entendu de l’agent de santé qu’il y a eu une multiplication par deux pour la même période de l’année du nombre d’enfants malnutris. Je pense qu’il faut absolument que toutes les forces se réunissent pour aider les enfants, non pas uniquement pour le traitement mais aussi pour la prévention.

On est aujourd’hui pour cette journée de l’enfant africain à l’écoute des populations que l’on sert, nos partenaires en particulier les enseignants, les agents de santé et tous les agents actifs sur le terrain qui essayent de faire le maximum avec peu de moyens », s’est exprimé la représentante de l’UNICEF Burkina Sandra Lattouf.

« Ce que je voulais lancer comme message c’est qu’il y ait une synergie des efforts pour cette journée africaine de l’enfant pour pouvoir travailler mieux ensemble pour complémenter les efforts », a ajouté Sandra Lattouf, qui a lancé un appel à toutes les forces actives, que ce soit les communautés, le secteur privé, les partenaires et les autorités à travailler mieux ensemble de manière à ce que les plus vulnérables, pas uniquement ceux qui sont accessibles, puissent être servis.

Visiblement ému par ce qu’il a constaté sur le terrain, l’ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF, Smarty, invite tous les Burkinabè à manifester plus de solidarité aux déplacés internes qui subissent de plein fouet la crise alimentaire. « Il faut que le Burkina comprenne qu’aujourd’hui il y a une génération qui est en danger, nos enfants sont en danger et il est plus qu’urgent qu’on puisse ensemble se lever et poser des actes pour sauver cette génération », a-t-il insisté.

La Journée de l’Enfant Africain 2022, faut-il le rappeler, se tient sous le thème « Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants : progrès sur les politiques et les pratiques depuis 2013 ».

