Koudougou : Les donneurs bénévoles de sang étaient à l’honneur

Le ministère en charge de la santé a célébré la journée mondiale du donneur de sang, ce samedi 18 juin 2022 à Koudougou, dans la région du Centre-Ouest. Une journée célébrée au niveau internationale pour magnifier les donneurs de sang bénévoles.

Le 14 juin de chaque année, le monde entier marque une halte pour rendre un hommage aux donneurs de sang bénévoles. Le Burkina Faso a célébré cette journée en différé ce samedi 18 juin 2022 à Koudougou dans la région du Centre-Ouest.

A l’instar des autres pays, le Burkina Faso a magnifié le don de sang et a rendu hommage aux donneurs de sang bénévoles à travers le slogan « Donner son sang : un acte de solidarité. Rejoignez le mouvement et sauvez des vies ».

Le ministre de la santé et de l’hygiène publique, Robert Lucien Kargougou, a fait savoir que cette journée a été initiée pour favoriser une prise de conscience mondiale sur l’importance du don de sang.

«Sans donneurs il n’y a pas de transfusion sanguine. Il le plaît en ce jour, de saluer tout simplement votre courage et votre altruisme. J’exhorte la population à donner son sang afin de venir en aide aux malades dans le besoin de transfusion sanguine dans nos formations sanitaires », a-t-il lancé aux donneurs de sang bénévoles.

Salif Kaboré, un bénéficiaire d’un don de sang, a fait un témoignage sur la nécessité de ce liquide vital qui a permis de sauver la vie de sa femme. A l’écouter, la transfusion du sang a permis à sa femme d’avoir la vie sauve. Il a profité de cette cérémonie pour lancer un appel à la population à faire régulièrement des dons de sang pour sauver des vies et voir même sa propre vie.

Toutefois, le président des fédérations des associations de donneurs de sang bénévoles du Burkina (FADOSAB), Jean Bosco Zoundi, a lancé un cri de cœur au ministre de la santé.

Il s’agit notamment du renouvellement du matériel roulant et du matériel de collecte mobile du CNTS qui est vétuste et d’accorder des avantages sanitaires aux donneurs de sang bénévoles.

…inciter les personnes en bonne santé qui ne l’ont jamais fait à se lancer.

« L’une des activités proposées par l’OMS cette année est de motiver les personnes qui donnent leur sang régulièrement à continuer de le faire et à inciter les personnes en bonne santé qui ne l’ont jamais fait à se lancer. A ce propos, accompagnez le CNTS dans la réalisation de son projet de prise en charge sanitaire et/ou d’immunisation à l’hépatite B des donneurs de sang bénévoles et réguliers ne serait-elle pas un élément motivateur pour nous les associations de donneurs de sang ? », a-t-il souligné.

Alors, le ministre de la santé a annoncé que le gouvernement entend mettre en œuvre le projet d’immunisation aux hépatiques ainsi que la prise en charge sanitaire des donneurs de sang.

Egalement, le parrain de cette édition de la journée mondiale du donneur de sang, Fidèle Yaméogo, a relevé qu’à l’image des sapeurs-pompiers appelés couramment soldats du feu, les donneurs de sang doivent être appelés « soldats de la vie ».

A cet effet 9 donneurs de sang ont été élevés au grade de chevalier de l’ordre du mérite de la santé de l’action sociale avec agrafe santé.

En plus, dans le cadre de ses missions le centre national de transfusion sanguine (CNTS), au cours de l’année 2021, a décerné des distinctions à des acteurs qui se sont illustrés positivement par leur engagement et leur abnégation. Il s’agit, entre autres, des meilleurs donneurs de sang, des meilleures organisations évoluant dans le domaine et le meilleur centre de transfusion.

L’organisation de la journée mondiale du donneur de sang en 2023 revient à la région de Centre-nord.

Jules César KABORE

Burkina 24

