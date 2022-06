Mines et carrières : La CCOMP/BF, une nouvelle association dans le secteur minier se dévoile

0 Partages Partager Twitter

La Chambre des Comptoirs d’Or et des Métaux Précieux du Burkina (CCOMP/BF) s’est présentée à l’opinion nationale ce samedi 18 juin 2022. L’ordre du jour était constitué de la présentation officielle de l’association, et de la déclinaison des objectifs que les membres se sont assignés.

La Chambre des Comptoirs d’Or et des Métaux Précieux du Burkina (CCOMP/BF) est, selon son président, Abdel Khalifa Diarra, une association apolitique et à but non lucratif. « Elle est à but non lucratif, qui s’interdit toute forme de discrimination, ayant pour but de mettre en place une chaîne d’approvisionnement responsable de l’or et des métaux précieux au Burkina Faso dans le cadre d’un commerce équitable », a-t-il spécifié.

En effet, la CCOMP/BF ambitionne de défendre les intérêts des exploitants d’or industriels, les exploitants semi-mécanisés et les exploitants artisanaux. Dans le but d’exceller dans un domaine qu’ils ont qualifié de complexe, le bureau exécutif a établi leurs objectifs qui se résument entre autres à la promotion de bonnes pratiques en matière d’exploitation artisanale de l’or et des métaux précieux.

Aussi, ils comptent promouvoir les bonnes pratiques en matière de commercialisation de l’or et des métaux précieux. Outre cela, ils ont dit vouloir travailler à permettre une plus grande contribution des acteurs de la commercialisation de l’or et des métaux précieux dans l’économie nationale.

Les difficultés dans l’exploitation minière

Cependant, l’exploitation de l’or est enclin à d’énormes difficultés qui mettent à mal les exploitants. En effet, indépendamment de la situation sécuritaire, il faut compter sur les fraudes qui empiètent sur le domaine minier.

Réagissant sur ce sujet, Abdel Khalifa Diarra a indiqué que la fraude constitue un véritable problème dans la commercialisation de l’or. A l’écouter, cela a même conduit l’Etat à mettre en place la Brigade Nationale de Lutte Contre la Fraude. Malgré cela, la fraude demeure.

Pour y mettre un terme, la CCOMP/BF compte aussi jouer sa partition dans cette lutte. « Nous, nous avons des solutions parce que nous pensons que les solutions doivent être trouvées entre les acteurs et l’État », a suggéré Abdel Khalifa Diarra. Non sans rentrer dans les détails, le président de la CCOMP/BF a fait savoir qu’ils vont entamer des démarches chez qui de droit afin de redorer le secteur minier.

Il convient de préciser que la CCOMP/BF a été créée en septembre 2021. Elle a été officiellement présentée ce samedi 18 juin 2022. Elle est composée de 10 membres issus des différents comptoirs et dirigée par un président.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

