Ceci est une déclaration d’un groupe de partis politiques pour la « libération totale » de Roch Marc Christian KABORÉ.

Peuple du Burkina Faso,

Amis et partenaires du Burkina Faso,

Les événements militaro-politiques du 24 janvier 2022 ont marqué un arrêt brutal du processus démocratique et une rupture de l’État de droit acquis après de hautes luttes pour la démocratie et la liberté menées par notre peuple depuis l’indépendance de notre pays dont les plus récentes ont été couronnées par l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, la résistance populaire au coup d’État des 16 et 17 septembre 2015, et l’organisation d’élections libres et transparentes en 2015.

C’est ainsi qu’il a validé son deuxième mandat par le renouvellement d’un nouveau bail social avec le peuple burkinabè en novembre 2020.

Malheureusement, l’insécurité grandissante dans la sous-région Ouest– africaine, l’attitude sans concession du Président Roch Marc Christian Kaboré face aux forces du mal, vont engendrer une exacerbation des attaques terroristes dans notre pays, détériorant le climat social et offrant un alibi aux militaires du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration (MPSR) pour porter atteinte à la démocratie.

Force est de constater que depuis lors, sans aucun grief reproché au Président Roch Marc Christian Kaboré, et malgré l’interpellation de la communauté nationale et internationale, ce dernier demeure sous séquestration, en dépit du semblant de liberté servi à ces opinions, suite à ce que nous qualifierons de « changement de cellule » opéré par son transfert à son domicile, toujours privé de visites et de communication.

C’est pourquoi, nous, forces politiques signataires de la présente déclaration,

➢ Vu la constitution du 02 juin 1991, suspendue et rétablie par le MPSR ;

➢ Nous référant à tous les dispositifs juridiques internationaux auxquels notre pays a souscrits , en particulier les Conventions et Traités en matière de respect des libertés fondamentales et des droits de l’homme ;

➢ Vu la charte de la transition du 01 mars 2022;

➢ Considérant l’article 03, T itre I de notre C onstitution qui s tipule en son alinéa 1 et 2 que « nul ne peut être privé de sa liberté s’il n’est poursuivi pour des faits prévus et punis par la loi » et que « nul ne peut être arrêté, gardé, déporté o u exilé qu’en vertu de la loi » ;

➢ C onstat ant que la détention de Monsieur Roch Marc Christian Kaboré est i llégale, injuste et arbitraire :

– appelons à sa libération totale, immédiate et sans conditions ;

– exigeons la préservation de l’intégrité physique et morale d u Président Roch Marc Christian KABORÉ ;

– dénonçons les manœuvres sordides et éhontées de propagandistes zélés qui distillent des mensonges tendant à faire croire que le Président Roch KABORE a volontairement opté pour sa propre réclusion.

En ces moments très difficiles pour notre nation, nous marquons notre engagement aux côtés des forces combattantes pour la sauvegarde de l’intégrité de notre pays, traduisons notre solidarité à l’endroit des familles des victimes de l’hydre terroriste, en particulier celles de la récente attaque de Seytenga, et de toutes les populations contraintes au déplacement, et souhaitons un prompt rétablissement à tous les blessés.

Nous nous engageons en outre, à toujours œuvrer avec toutes les composantes sociopolitiques de notre pays à un retour de la paix, de la sécurité, de la réconciliation véritable des fils et des filles de notre nation et à travailler au retour à une vie constitutionnelle normale.

Que Dieu bénisse le Burkina Faso ! Ouagadougou, le 17 juin 2022

Ampliations :

– Président de la Transition , Chef de l’État

– Premier ministre, C hef du gouvernement

– Président de l’Assemblée Législative de Transition

– Président du Conseil Supérieur de la Magistrature

– Président du Conseil National des Droits Humains

– C ommunauté E conomique d es E tats de l’ A frique de l’ O uest

– Union Africaine

– Organisation des Nations Unies

– Les autorités coutumière et religieux

– Tout parti politique légalement reconnu au Burkina Faso

– Tout organe de Presse

PARTIS SIGNATAIRES SAISIS A L’ANNEXE

N° PARTI NOM ET QUALITE DU SIGNATAIRE 01 Alliance Africaine (A.A+) Pousnoaga Marcel KABORE Président 02 Alliance des Démocrates du Burkina (ADB) Mamoudou SAWADOGO Président 03 Alliance pour la Démocratie et Développement(ADD) Amadou Ibrahim LANKOANDE Président 04 Alliance pour la Démocratie au Faso (ADEFA) Boureima OUEDRAOGO Président 05 Alliance Démocratique des Patriotes (ADP) Abdoulaye OUEDRAOGO Président 06 Alliance des Forces Progressistes (AFP) Sibiri Inoussa KABORE Président 07 Alliance pour le Progrès et la liberté (A.P.L) TAMBOURA/SAMA Joséphine Présidente 08 Alliance Panafricaine pour la Refondation –Tiligré (APR -Tiligré) Rimpazandé Zackaria SOULGA Président 09 Alliance Travailliste pour le Développement (ATD) Le Président P/O Le Directeur National de la Campagne (DNC) Djiguba Sam OUEDRAOGO 10 Alliance pour la République et la Démocratie (ARD) Lassana ZOROM Coordonnateur National 11 Congrès des Nations Africaines/Burkina Faso (C.N.A/BF) Dr Paulin SANFO Président 12 Congrès National de de la Démocratie Sociale (C.N.D.S) Seydou Oumany OUEDRAOGO Président 13 Convention Nationale pour le Progrès (C.N.P) Hon. Zambendé Théodore SAWADOGO Président

14 Coalition pour la République –Parti Progressiste (CO.R.P) Maître Abdoul Salam KABORE Président 15 Convergence de l’Espoir(ESPOIR) Hon. Jean-Hubert BAZIE Président 16 Front Africain pour le Changement(FAC) Ousseini NACANABO Président 17 Front des Forces Sociales (FFS) Hon. Nebnoma Edouard ZABRE Président 18 Nouvelle Initiative Démocratique/Parti d’Action des Peuples (N.I.D/PAP) Naamwinnabagna AlexisSOMDA Premier Président du Comité Directeur Président du Parti 19 Nouveau Temps pour la Démocratie (NTD) Timbindi Vincent DABILGOU Président National 20 Mouvement pour le Burkina du Futur (MBF) Le Président P/O Le Militant Robert LOMPO 21 Mouvement pour la Démocratie et le Développement M.D.D Le Président P/O Le chargé de Communication Armand Pierre TOUGMA 22 Mouvement Démocrate du Burkina Faso (MODEM) Le Président P/O Le 4e vice-président Jean Jacques OUEDRAOGO 23 Mouvement Patriotique pour l’Alternance (MO.P.A) El hadj Abdoulaye NAKANABO Président 24 Mouvement Panafricain des Forces Unies pour le Travail, l’Union et la Renaissance (M.P/FUTUR) K. Aguératou OUEDRAOGO Présidente 25 Mouvement pour le Progrès et le Changement (M.P.C) Hon. Claude Wendaogo OUEDRAOGO Président 26 Mouvement du Peuple pour le Progrès (M.P.P) Le Président P/O Le 1er Vice-Président Clément Pengdwendé SAWADOGO 27 Mouvement Patriotique pour le Renouveau du Burkina (M.P.R/B) Le Président P/O Le Secrétaire Général Paulin AMOUTAIN 28 Mouvement pour le Rassemblement Patriotique (MRP) Auguste Roméo Claver YAMEOGO Président

29 Mouvement pour la République le Changement et la Démocratie (M.R.C.D) Boureima BAGAN Président 30 Organisation pour la Démocratie et le Travail (O.D.T) Hon. Issa Anatole BONKOUNGOU Président 31 Parti pour la Cohésion Nationale(PCN) Zouli Bernard ZOUNGRANA Président 32 Parti pour la Démocratie et la Jeunesse (P.D.J) Halidou OUEDRAOGO Président 33 Parti pour la Démocratie et le Socialisme (P.D.S) Hon. El Hadj Ibrahim KONE Président 34 Parti Fasocrate (P.F) Hon. Gilbert BOUDA Président 35 Parti des Militants pour le Peuple (P.M.P) Abdoulaye ARBA Président 36 Parti pour la Protection de l’Environnement/ Conservation de la Nature (P.P.E/C.N) Mariam SIDIBE Présidente 37 Parti Patriotique pour le Développement National (P.P.D.N) Ismaël KONE Président 38 Parti du Peuple pour le Progrès au Faso (P.P.F) Nadège TAPSOBA Présidente 39 Parti pour le Progrès et la Liberté du Burkina (P.P.L.B) Lassané KAGAMBEGA Président 40 Parti des Patriotes Progressistes (P.P.P) Cyril David KONDE Président 41 Parti du Peuple Républicain(P.P.R) Tambi François KABORE Président 42 Parti du Progrès pour le Renouveau National (P.P.R.N) Yiro DRABO Présidente 43 Parti pour la Renaissance de la Démocratie au Faso (P.R.D.F) Mme Feu SORGHO/ Aïsséta OURDRAOGO Présidente

44 Progressistes Unis pour le Renouveau (P.U.R) Wahir Justin SOME Président 45 Rassemblement des Ecologistes du Burkina Faso (R.D.E.B.F) Hon. Adama SERE Président 46 Rassemblement Démocratique et Populaire (R.D.P Thibaut NANA Président National 47 Renaissance Démocratique et Patriotique au Faso (R.D.P.F) Amadé PERCOMA Membre du BPN 48 Rassemblement des NouvellesIdées (RNI) Hamidou SANA Président 49 Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau (RPR) Hon. Aly Badra OUEDRAOGO Président 50 Le Eveil Patriotique du Faso(RéPaFa) Hon. Dieudonné SAWADOGO Président 51 Union Démocratique Burkinabè pour la Renaissance (UDB/R) Zouli Philippe KABRE Président du Parti 52 Union des ForcesDémocratiques du Burkina(U.F.D.B) Mahamadi KOLA Président 53 Union pour le Mouvement duPeuple (UMP) Seydou OUEDRAOGO Président 54 Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP) Amadou ZOROM Président 55 Union Nationale des Indépendants pour le Changement (U.N.I.C) Prof. Hubert Placide SAWADOGO Président 56 Union pour la Renaissance/ Mouvement PatriotiqueSankariste (UNI.R–MPS) Me Bénéwendé StanislasSANKARA Président 57 Union pour le Progrès et le Changement (UPC) Le Président P/O Le 2e Vice-Président Hon. Adama SOSSO 58 Union pour la Renaissance Démocratique du Burkina(URDB) Soumaila ZEBA Président

Declaration du 17 juin liberation du president KABORE FINAL

