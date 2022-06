Arrondissement N°4 de Ouaga : Lancement des travaux d’aménagements des voies à Polesgo

0 Partages Partager Twitter

La mairie de l’arrondissement N°4 de la ville de Ouagadougou a procédé au lancement des travaux de l’aménagement des voies de Polesgo, ce lundi 20 juin 2022. Il s’agit d’une viabilisation d’environ 11 km de route.

Désormais, les habitants de la zone de Polesgo dans l’arrondissement N°4 de Ouagadougou disposeront de voies. Le Secrétaire général chargé de l’expédition des affaires courantes de la mairie de l’arrondissement N°4 de Ouagadougou, Salomon Kambou, a fait savoir que c’est une zone nouvellement aménagée et avec la dissolution du conseil municipal, les travaux n’ont pu être exécutés.

« Nous sommes arrivés trouver que des travaux qui avaient été entamés mais qui n’avaient pas pu aller jusqu’au bout. C’est à cet effet que l’on a approché le groupe COGEB International pour nous aider afin de permettre à la zone d’être mieux aménagée. On a pris attache avec un partenaire pour finaliser les voies pour la satisfaction des usagers. Avec la dissolution du conseil municipal on ne pouvait pas rester et croiser les bras, il fallait qu’on termine les travaux. La saison des pluies est en train d’arriver avec des risques d’inondation au niveau de la zone », a-t-il relevé.

Egalement, il a précisé qu’il s’agit de l’ouverture des principales routes d’environ 11 km dans un délai de sept jours. A la suite de l’appel de la mairie, l’entreprise COGEB International a décidé d’apporter un appui en logistique pour l’aménagement des routes.

Le représentant du groupe COGEB International, Hamadé Ouédraogo, a laissé entendre que cette action vise à faciliter la mobilité des populations.

« Nous avons été approchés par le Secrétaire général de l’arrondissement N°4 de Ouagadougou pour ouvrir des voies à Polesgo. L’entreprise COGEB international a répondu à l’appel. C’est pour la mobilité de la population. Quand on est dans une zone désenclavée, c’est assez difficile de mener des activités qui puissent donc permettre à tout un chacun d’avoir de quoi nourrir sa famille. Avec l’ouverture de la voie ça permet la mobilité des populations de Polesgo avec la capitale », a-t-il souligné.

A l’écouter, ce sont des voies en terre compactées pour faciliter la mobilité des habitants de Polesgo. Le représentant du Chef de Polesgo, a salué l’initiative. Il a insisté que ces voies ne vont pas être seulement bénéfiques aux habitants mais à tout le monde. En rappel, une partie de Polesgo a été choisie comme trame d’accueil de la zone industrielle, dans l’arrondissement N°4.

Jules César KABORE

Burkina 24

