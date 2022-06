Entrepreneuriat : Un barbecue d’affaires pour promouvoir l’auto employabilité au Burkina

0 Partages Partager Twitter

Soucieux d’offrir un cadre d’échange aux hommes et femmes d’affaires, fluidifier la mise en contact entre porteurs de projet et bailleurs, le comité d’organisation du Barbecue d’affaires était face aux Hommes de médias, ce samedi 25 juin 2022 à Ouagadougou, pour annoncer les couleurs de cette 3e édition.

« Barbecue d’affaires est un espace d’affaires qu’on offre aux jeunes entrepreneurs, porteurs de projets, investisseurs, structures de financement ; pour que ces acteurs puissent se mettre en relation, en réseau, pour vraiment promouvoir l’auto employabilité au Burkina Faso, et tisser des relations de partenariat, tisser un cadre de partage d’expériences, pour vraiment booster les jeunes dans ce monde entrepreneurial qui n’est pas chose aisée », renseigne Wendeda Isaac Zida, promoteur du Barbecue d’affaires.

3e année aujourd’hui, il faut savoir que cette présente édition est bâtie sur le bilan assez positif des deux précédentes éditions, à en croire le promoteur du Barbecue d’affaires. Cependant, nombreuses seront les innovations qui rendront cette présente édition encore plus belle.

« Cette année déjà, il y a beaucoup d’innovations par rapport aux précédentes éditions, notamment la conférence publique sur le thème : les jeunes entrepreneurs face aux défis du digital, après la conférence publique, on aura une formation gratuite en marketing digital, pour renforcer les capacités des jeunes en matière du digital, en matière du numérique, et le programme du Barbecue d’affaires qui se tiendra le 23 juillet, sera riche en couleurs notamment en pitch, en B to B, ventes aux enchères, succes story », annonce-t-il.

32 entreprises du Burkina Faso ont été touchées lors de la 1ere édition, et pour la 2e édition, 45 entreprises ont été touchées, et quant à la 3e édition, elle compte toucher 100 entreprises. Deux conditions sont requises pour participer au Barbecue d’affaires, acte 3.

« Pour participer, il y a deux modalités notamment individuelles, avec un pass de 10.000 et un pass de 20.000 pour les entreprises. Tous ces pass donnent droit à la formation gratuite en marketing digital », renchérit-il.

Pour ce qui est du calendrier des différentes activités, il faut dire qu’après la conférence de presse, se tiendra une conférence publique le 16 juillet ; une formation en marketing digital le 22 juillet, et enfin la grande date du 23 juillet, date à laquelle se tiendra le barbecue d’affaires.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

