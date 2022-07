L’ambassadeur danois, Steen Sonne ANDERSEN en fin de mission, se réjouit de « l’accord entre le Burkina et la CEDEAO »

Le Président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, a reçu en audience ce mardi 5 juillet 2022 à Ouagadougou l’ambassadeur du Danemark au Burkina Faso, Steen Sonne ANDERSEN, en fin de mission.

Après trois ans passés au Burkina Faso en tant qu’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Danemark au Burkina Faso, le diplomate danois est venu faire ses adieux au Président du Faso et échanger sur des sujets d’intérêt commun.

« Nous avons échangé sur deux points. Premièrement, nous nous réjouissons de cet accord entre le Burkina Faso et la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour le retour à l’ordre constitutionnel. Je dis félicitations », a indiqué l’ambassadeur du Danemark, Steen Sonne ANDERSEN, à sa sortie d’audience.

Le deuxième point à l’ordre du jour, selon le diplomate, est le renforcement de la coopération entre le Danemark et le Burkina Faso. Il a indiqué que les deux pays ont signé dernièrement un accord sur un grand programme de coopération de cinq ans. D’un coût global de 100 milliards de FCFA, ce programme sera plus concentré sur des activités en vue d’aider les populations pour leur développement.

Face au défi humanitaire, « le Danemark est l’un des plus grands partenaires techniques en matière d’eau et d’assainissement, et nous allons apporter presque 50 milliards de FCFA dans ce secteur ».

Selon le diplomate danois, les investissements additionnels de son pays dans le cadre de l’humanitaire ont déjà touché plus de 200 mille personnes depuis le début de la crise dans l’optique de soutenir la résilience des populations rurales qui ont accepté accueillir les personnes déplacées.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso

