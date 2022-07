Meta : Les Reels bientôt une réalité sur Instagram

0 Partages Partager Twitter

La fin des vidéos a-t-elle sonné sur Instagram ? C’est bien possible, à en croire le poste du média Le Siècle Digital de ce mercredi 6 juillet 2022. Meta, la maison mère de Facebook, tente de booster l’audience de ses vidéos courtes, les Reels. Depuis quelques jours, toutes les vidéos postées sur la plateforme sont transformées en Reels.

Pour détrôner le géant chinois TikTok sur le segment des vidéos courtes, Instagram tente le tout pour le tout. La plateforme américaine est actuellement en train de tester la possibilité de remplacer les vidéos par les Reels.

C’est une étape importante pour Instagram et il y a de grandes chances que cette nouvelle configuration s’inscrive dans le temps. Meta, la maison mère d’Instagram et de Facebook, est connue pour copier certaines fonctionnalités qui ont fait le succès d’autres réseaux sociaux.

On se souvient évidemment du format story piqué à Snapchat. C’était en 2016. Date à laquelle les stories ont vu le jour sur Instagram. Une fonctionnalité extrêmement proche (pour ne pas dire similaire) du format développé par Snapchat, trois ans plus tôt, en 2013.

Ces formats Reels sont des formats très proches de ceux proposés sur TikTok, qui sont des vidéos courtes, avec la possibilité pour les utilisateurs de mettre des filtres ou encore d’avoir accès à une large bibliothèque musicale pour intégrer un habillage sonore aux vidéos. Si Instagram opte pour cette solution, c’est parce que les Reels n’ont pas pris assez de place sur la plateforme.

En transformant toutes les vidéos en Reels, on peut imaginer que leur audience va devenir beaucoup plus importante qu’actuellement. Les Reels seront également plus accessibles dans le fil des abonnés et toucheront donc une cible bien plus large. Petite nouveauté : les Reels pourront durer jusqu’à 90 secondes, contre 60 aujourd’hui.

Si cette mise à jour se concrétise, cela signifie que pour les internautes dont le compte Instagram est public, les Reels pourront être repris par les autres internautes. Cela pourra pousser de nombreux adeptes à passer en privé.

Source : Le Siècle Digital

