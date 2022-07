Blaise Compaoré annoncé à Ouaga : Un « passage en force se dessine et compromet la paix », selon le Forum Dii Taa Niè

0 Partages Partager Twitter

Ceci est une déclaration du Forum Dii Taa Niè sur la venue annoncée de l’ancien Président Blaise Compaoré au Burkina Faso.

Dans un communiqué en date du 6 Juillet 2022, le gouvernement du MPSR annonce une rencontre imminente à Ouagadougou avec les anciens chefs d’Etat du pays.

Le même communiqué informe le peuple Burkinabè, que Mr Blaise Compaoré, condamné par contumace à perpétuité dans le cadre du procès de l’assassinat du Président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons prendra part à cette rencontre.

Le Forum Dii Taa Niè fait confiance à notre système judiciaire et fonde un espoir que le tribunal militaire, en toute indépendance, prendra les dispositions idoines pour que force reste à la loi.

Le Forum Dii Taa Niè interpelle le gouvernement du MPSR sur sa responsabilité en tant que garant du respect et de l’application des décisions de justice conformément aux prescriptions de notre loi fondamentale. Toute autre attitude sera une atteinte grave et inacceptable à notre fabrique morale, sociale et judicaire, et traduirait une volonté manifeste d’établir un Etat de non droit. Ce passage en force qui se dessine, compromet la paix, la cohésion nationale, notre vivre ensemble et la lutte contre le terrorisme.

Le Forum Dii Taa Niè invite le peuple burkinabè, toutes les organisations démocratiques, les organisations de défense des droits de l’homme, les leaders coutumiers et traditionnels, les leaders religieux à défendre la loi et l’indépendance de la justice, sans lesquelles le peuple burkinabè sera livré à l’arbitraire.

Le Burkina Faso se trouve dans une impasse politique, sécuritaire et humanitaire dont la solution réside dans la mise en place sans délai d’une transition civile consensuelle, légitime, représentative de la volonté populaire et regroupant toutes les forces vives de la nation.

Ouagadougou le 07 Juillet 2022

Le Forum Dii Taa Niè

