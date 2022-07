0 Partages Partager Twitter

Ceci est un deuxième communiqué du Front patriotique sur l’actualité nationale.

Le Front Patriotique regroupant des organisations citoyennes, des mouvements et partis politiques du Burkina Faso, apprend avec stupéfaction que certains de nos Camarades, en l’occurrence des militants du Balai Citoyen, font l’objet de menaces d’arrestation.

Ces menaces font suite à la visite qu’ils ont effectuée le matin du 8 juillet 2022, au domicile de son Excellence le President Michel Kafando, pour saluer sa courageuse et patriotique décision de ne pas participer à la rencontre organisée par le MPSR avec la participation du Président Blaise Compaoré, condamné par la Justice, à perpétuité et qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt.

Le Front Patriotique exprime toute sa solidarité aux camarades menacés et intimidés, et met en garde le MPSR, sur le respect des droits des citoyens qui n’ont posé aucun acte illégal. Du reste, son Excellence, le Président Michel Kafando, a chaleureusement accueilli la délégation du Balai Citoyen.

En Outre, le Front Patriotique, s’indigne des propos menaçants du Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, à l’encontre des citoyens et citoyennes, qui se sont courageusement exprimés contre sa forfaiture d’exfiltration du justiciable Blaise Compaoré condamné et recherché par notre justice.

En tout état de cause, le Front Patriotique qui reste mobilisé, accuse le Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba de parjure, de haute trahison et le tiendra pour responsable, de toute atteinte à l’intégrité physique et morale de nos camarades et de l’enlisement du climat social, déjà fortement compromis par son incapacité à juguler la grave crise sécuritaire, humanitaire, et la cherté de la vie.

La Patrie ou la Mort, Nous Vaincrons Ouagadougou le 08 Juillet 2022 Le Front Patriotique

