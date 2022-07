Gestion des ressources humaines : Des outils d’analyse en cours d’élaboration

« La problématique de la gestion des ressources humaines publiques dans le double contexte de crises sanitaire et sécuritaire », c’est sous ce thème que se tiendra l’édition 2022 de la Conférence de Gestion des Ressources Humaines de l’Etat. En vue de préparer cette instance d’examen des préoccupations liées à la gestion des ressources humaines, un atelier de réflexion s’est ouvert ce mardi 12 juillet 2022, à Koudougou, dans la région du Centre-ouest. Placé sous la présidence du Chargé de mission, André Gansoré, l’atelier réunit pendant six jours, des responsables et des agents de la Direction générale de la fonction publique, de l’Agence générale de recrutement de l’Etat (AGRE), des Chargés d’études, des informaticiens, des statisticiens, et des acteurs de la Direction de la solde. Selon le Chargé d’Appui Technique à la Direction générale de la fonction publique, Yacouba Korogho, il s’agira pour la trentaine de participants à cet atelier de Koudougou, non seulement de réfléchir sur la thématique de la prochaine conférence, mais aussi de dépouiller et d’analyser les données collectées auprès des ministères et institutions.

Les participants vont également élaborer le document d’analyse sur la gestion des ressources humaines en situation de crises sanitaire et sécuritaire, faire l’état des lieux des ressources humaines de l’Etat au 31 décembre 2021, et rédiger les discours et les allocations des intervenants lors de la conférence.

« Après la crise sanitaire de Covid-19, nous voilà dans la crise sécuritaire inédite au Burkina Faso, où on assiste à la fermeture de beaucoup de services de l’Etat dans les régions. Aujourd’hui, nous nous rendons compte que l’administration n’est pas préparée pour gérer les ressources humaines en situation de crise. L’atelier de Koudougou va proposer aux acteurs de la conférence des GRH, des recommandations pour gérer les vides juridiques en matière de gestion des ressources humaines », a souligné M. Korogho pour justifier le choix du thème principal.

Instituée en 2009, la conférence annuelle de gestion des ressources humaines publiques est un cadre d’évaluation et d’orientation de la politique de l’Etat en matière de gouvernance administrative. Elle permet de rendre compte de la situation du personnel et des actes de gestion des ressources humaines, d’identifier les défis à relever, d’arbitrer les besoins en ressources humaines, d’examiner le fonctionnement des organes consultatifs de la fonction publique et de donner des orientations ou recommandations pour une gestion saine et rationnelle des ressources humaines publiques.