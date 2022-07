Ce que le ministre Zampaligré et le PCA de SOTRACO se sont dit

0 Partages Partager Twitter

Le ministre en charge des transports Mahamadou ZAMPALIGRE a reçu en audience une délégation du Conseil d’Administration de la SOTRACO, le lundi 11 juillet 2022. Avec à sa tête le Président du Conseil d’Administration, la délégation était composée de représentants des administrateurs, des actionnaires et du Directeur Général de la SOTRACO, monsieur Issiaka OUEDRAOGO.

Au cours de l’audience, le PCA a fait au Ministre, le point des différents projets de relance de la SOTRACO. Il a sollicité son accompagnement pour leur mise en œuvre. Le PCA de la SOTRACO a parlé au ministre ZAMPALIGRE du renouvellement des instances de la SOTRACO, renouvellement qui l’a porté à la tête du conseil d’administration de la société et a confirmé le directeur général. Il a également fait le point des différents projets en cours de réalisation pour la relance de la SOTRACO.

Il s’agit entre autres « du Projet de mobilité urbaine du Grand Ouaga (PMUGO) qui vise à acquérir des bus et des autocars et à aménager des voiries afin de restructurer le réseau des lignes de bus dans la ville de Ouagadougou ; du projet d’acquisition de 35 bus au profit de la ville de Bobo dont le processus avait été suspendu ; du projet d’acquisition de Bus avec le Qatar et avec l’entreprise SCANIA du côté du Ghana ». Le PCA SAWADOGO a donc demandé l’accompagnement et le soutien du Ministre dans la restructuration et la recapitalisation de la SOTRACO.

Le ministre Mahamoudou ZAMPALIGRE a réaffirmé son attachement aux questions de mobilité urbaine au Burkina Faso. Il a rassuré la délégation de la SOTRACO de son entière disponibilité à l’accompagner dans le processus de relance de la Société de Transport en Commun de Ouagadougou.

Source: DCRP/MTMUSR

