Tabaski 2022 : La solidarité arabo-africaine offre environ 800 bœufs à 500 personnes vulnérables

Pour la 3e fois consécutive, la Ligue pour la solidarité arabo-africaine (LUSAA-BF) en collaboration avec l’ONG Horizon éducation, a distribué gratuitement de la viande aux personnes défavorisées à l’occasion de la fête de Tabaski, ce lundi 11 juillet 2022 à Ouagadougou. Il s’agissait de permettre aux personnes vulnérables de continuer la fête de Tabaski 2022.

Le samedi 9 juillet 2022 les musulmans du Burkina Faso ont célébré la fête de Tabaski. A cet effet, la Ligue pour la solidarité arabo-africaine (LUSAA-BF) en partenariat avec l’ONG Horizon Education a organisé une cérémonie de distribution gratuite de viandes aux personnes déplacées internes et défavorisées dans la ville de Ouagadougou, ce lundi 11 juillet 2022.

Cet élan de solidarité a pour but de permettre aux personnes nécessiteuses de fêter et de rester dans l’esprit de la fête de Tabaski.

Le représentant pays de LUSAA, Inoussa Bouda, a souligné que c’est environ 500 personnes de Kongoussi, de Zimtenga et de Ouagadougou qui ont bénéficié de la viande de 800 bœufs pour continuer la fête de Tabaski.

«Comme on le fait chaque année, nous avons voulu organiser de façon sobre pour compatir à la douleur de nos frères et sœurs qui sont déplacés internes et qui n’arrivent pas à aller chez eux. Nous ne pouvons pas nous exprimer vraiment dans la joie, comme si tout le monde était vraiment content.

Quand on parle de joie ça doit être d’une manière collective. Mais s’il y a certaines personnes qui ne sont pas vraiment en joie, il est de notre obligation pour ceux qui sont à Ouagadougou de participer d’une autre manière à soulager ces personnes », a-t-il indiqué.

Il a relevé que chacun aura un petit morceau pour faire la cuisine chez lui. En plus, il a précisé que ce n’est pas la première fois que cette structure vient en aide aux plus démunis. Inoussa Bouda a cité, entre autres, la réalisation des forages et l’opération de la cataracte pour des plus démunis.

Le vice-président de l’ONG Horizon éducation, Ahamat Madani, a rappelé que sa structure est présente sur le terrain depuis 2003 pour assister les plus démunis.

« LUSAA c’est une association de base mise en place par des Burkinabè qui est en contact avec la population locale. En partenariat avec la LUSAA c’est qu’on est bien placé pour bien cibler ceux qui sont dans le besoin. C’est ce qui explique le choix de LUSAA. Avec le peu qu’on donne, on voit la joie sur le visage des bénéficiaires », a-t-il signifié.

Du côté des bénéficiaires, c’est le sourire aux lèvres. Souleymane Taoko n’a pas caché sa joie vis-à-vis, des donateurs du jour. Il a fait comprendre qu’il est très content et a remercié les donateurs. Il a laissé entendre que ce don va permettre d’améliorer un tant soit peu sa restauration.

Jules César KABORE

Burkina 24

