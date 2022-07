Contre-offensive suite à l’attaque contre le détachement militaire de Barsalogho : 17 terroristes neutralisés (Armée)

0 Partages Partager Twitter

Suite à l’attaque contre le détachement militaire de Barsalogho (Province du Sanmatenga, région du centre-nord) le 10 juillet 2022, une contre-offensive est engagée depuis plusieurs jours pour traquer et neutraliser les groupes terroristes qui sévissent dans la zone.

L’opération a mobilisé des unités terrestres et des appuis aériens. Plusieurs raids ont été menés sur des bases terroristes identifiés grâce aux services de renseignement.

Au bilan, on dénombre au moins 17 terroristes neutralisés. Sur les bases démantelées, une importante quantité d’armes et de munitions ont été saisies. Des lots de médicaments, des vivres, des engins explosifs, des moyens roulants, des moyens de communication et divers autres matériels ont également été récupérés ou détruits. Côté ami aucune perte n’a été enregistrée.

Le Chef d’État-major Général des Armées salue cette réaction et félicite les unités pour les résultats tactiques engrangés. Il les exhorte à poursuivre l’offensive pour sécuriser les populations et leurs biens.

